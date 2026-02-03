Kies je Kraker: 'Alles wordt groot, groter, grootst!'

Optredens van Taylor Swift, halftime shows bij sportwedstrijden en zelfs ons eigen 3 Uurkes Vurraf. Alles wordt steeds groter. Grootser! Grootst! Dat moet toch ook bij Kies je Kraker kunnen dacht juryvoorzitter Mark...

Naast het hoofdkwartier van Kies je Kraker ligt een loods waar we even helemaal los gaan. In aflevering twee wordt alles uit de kast getrokken om de aandacht te vestigen op de grootste carnavalsliedjeswedstrijd van het noordelijk halfrond.

Als we je nu nog niet hebben overtuigd om je stem uit te brengen dan weten we het niet meer. Stem ook op jouw favoriet en help dat liedje richting de 'Gouden zone'. Dat is de Top 5 van dit moment in alfabetische volgorde.

Komende vrijdag vallen de onderste 22 liedjes af en gaat de Top 11 door naar de finale. De winnaar van Kies je Kraker wordt bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf.