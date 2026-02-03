Afgedankte wieken van windmolens doen het goed als geluidsscherm langs A58

Het is een opmerkelijk gezicht wanneer je over de A58 bij Oirschot rijdt: langs de snelweg liggen enkele oude wieken van afgedankte windturbines. Niet omdat er ergens anders geen plek is. Nee, ze liggen daar sinds vorig jaar als alternatief voor een geluidsscherm. Dinsdag maakte Rijkswaterstaat de eerste, positieve, resultaten bekend.

De wieken liggen er sinds juni vorig jaar. Het geluidsscherm, Blade Barrier genaamd, is 60 meter lang, 3,5 meter hoog en bestaat uit twee oude windturbinebladen van 37 meter lang. Ze overlappen elkaar licht.

Wie over de A58 bij Oirschot rijdt, kan ze niet missen. De vier enorme windturbines die daar energie opwekken. Minder bekend is dat niet ver vanaf de turbines enkele oude wieken van afgedankte windmolens liggen. Als geluidswal. Een proef van Rijkswaterstaat die niet alleen innovatief is, maar die ook een oplossing biedt voor een groeiend afvalprobleem.

Begraven mag niet

"De afgedankte wieken werden eerst begraven onder de grond", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat vorig jaar. "Dat begraven mag niet meer. En de komende jaren komen er nog duizenden afgedankte wieken bij."

En dus werd gekeken naar mogelijkheden om de wieken te hergebruiken. Dinsdag maakte Rijkswaterstaat de eerste resultaten van de proef bekend. "Een half jaar na de onthulling laat de Blade Barrier zien dat hergebruikte windturbinebladen een serieus en circulair alternatief kunnen vormen voor traditionele geluidsschermen", zegt Rijkswaterstaat. "Uit de eerste meetresultaten blijkt dat het innovatieve scherm een vergelijkbare geluidsreductie oplevert als een standaard betonnen geluidsscherm."

Willem Jan van Vliet is expert geluidsmaatregelen bij Rijkswaterstaat. "Met het resultaat is de schermwerking van de Blade Barrier duidelijk geworden. We weten nu hoe het scherm kan worden gevormd in een regulier onderzoek naar wegverkeersgeluid."

Groeiende afvalstroom

Het bedrijf Blade-Made uit Rotterdam maakte al speeltuinen en straatmeubilair van afgedankte wieken. Zij kwamen met het idee om er ook geluidsschermen van te maken. De bladen van de windturbines zijn lastig te recyclen en vormen wereldwijd een groeiende afvalstroom. Gebruikt als nieuw bouwmateriaal in grootschalige infra-objecten, biedt de windindustrie op deze manier een duurzame oplossing voor de ingewikkelde afvalstromen.

De proefopstelling van 60 meter langs de A58 wordt tot eind 2026 getest.