18-jarige uit Sambeek omgekomen bij ongeluk in Stevensbeek

De automobilist die dinsdagochtend om het leven kwam bij een botsing in Stevensbeek is een 18-jarige man uit Sambeek. De buurt is erg geschrokken van het ongeluk. Ook zeggen buurtbewoners dat ze al jaren klagen over de inrichting van de weg, het slechte wegdek en hardrijders in de straat.

Het slachtoffer botste dinsdagochtend tegen een boom op de Lactariaweg . De hulpdiensten werden rond kwart voor twaalf gealarmeerd. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht, meldt de politie. De weg was dinsdagochtend in beide rijrichtingen dicht voor dit onderzoek.

Bewoner zag 'alleen maar rook'

Een bewoner vertelt dat het ongeluk vlak bij zijn huis gebeurde. “Ik zag alleen maar rook en niet eens een auto. Ik heb meteen 112 gebeld en ben gaan kijken, maar je weet niet zo goed waar je moet kijken met zo’n wrak. De benzine liep uit de wagen en sommige autostukken lagen tegen het huis aan, zo hard is het gegaan."

Buurt klaagt al langer over weg

Volgens meerdere buurtbewoners wordt er vaak erg hard gereden in de straat, terwijl het verkeer maximaal zestig kilometer per uur mag rijden op de weg. “De randen van het wegdek zijn hoog ten opzichte van de berm. Ik ben geen verkeersdeskundige, maar als je met grote snelheid van de weg schiet, kan dat hier makkelijk verkeerd gaan", zegt een van hen.

Een andere buurtbewoner zegt dat de buurt al jaren vindt dat er iets met de weg moet gebeuren. "Er zitten kuilen in de weg, de zijkanten hebben enorm hoge randen: in combinatie met de bomen is dat gevaarlijk. Ze lossen het dan tijdelijk op, maar de weg gaat vaak alsnog weer kapot. Auto’s rijden hier ook wel eens de banden kapot. We zitten er als buurt al jaren achteraan."