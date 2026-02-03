Tientallen jeugdzorgmedewerkers in Tilburg in actie voor een betere cao

Voor de eerste actiedag in de jeugdzorg voor een betere cao hebben zich in Tilburg 110 stakers gemeld, zo laat een woordvoerder weten. Deze actievoerders zijn in het rood gekleed. De stakers hebben dinsdag hun overwerkuren uitgerekend en 'overhandigd' aan hun werkgever. Zo willen ze aandacht vragen voor onder meer de werkdruk in de jeugdzorg. De vakbonden benadrukten eerder dat noodzorg dinsdag doorgaat.

Het is deze dinsdag de eerste dag van een reeks stiptheidsacties in de jeugdzorg die de komende weken verspreid over het land plaatsvinden. Bij stiptheidsacties doen medewerkers niet méér dan van hen wordt gevraagd.

Hoger loon, minder werkdruk

De vakbonden riepen eind januari na vastgelopen cao-onderhandelingen op tot actie. De bonden vinden dat het eindbod van Jeugdzorg Nederland niet volstaat. Zo willen ze een concurrerende loonverhoging, betere oplossingen voor de werkdruk en meer veiligheid voor medewerkers. Ook moeten er afspraken komen, zodat medewerkers in de sector willen blijven werken. In de jeugdzorg werken ruim 38.000 mensen.

Jeugdzorg Nederland herhaalde dinsdag opnieuw de oproep 'heel graag zo snel mogelijk om tafel' te willen met de bonden.