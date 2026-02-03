'Risico's onderschat', expert over toename boetes rijden onder invloed

Verslavingszorginstelling Novadic Kentron is geschrokken van de forse stijging van het aantal boetes voor rijden onder invloed in de laatste tien jaar. Preventiemedewerker Alex van Dongen maakt zich vooral zorgen om jongeren die elkaar niet altijd durven aanspreken wanneer iemand onder invloed achter het stuur stapt. Ook zien jongeren volgens hem niet altijd de risico's van rijden onder invloed. "De ochtend nadat je drugs hebt gebruikt, ben je nog steeds onder invloed", waarschuwt hij.

De cijfers die maandag naar buiten kwamen uit een onderzoek van Independer op basis van politiedata liegen er niet om. In onze provincie kregen 7293 mensen vorig jaar een bekeuring omdat ze met alcohol of drugs achter het stuur zaten. In 2016 waren dat er nog 3183. Van Dongen maakt zich zorgen om de stijging. "Het is heel belangrijk dat mensen het gevaar inzien van rijden onder invloed. Veel mensen onderschatten de risico's en overschatten hun rijgedrag", merkt de preventiemedewerker op.

"Automobilisten kunnen overmoedig raken."

En dat terwijl het rijgedrag met slechts een paar slokken op al beïnvloed kan worden: "Automobilisten kunnen overmoedig worden, situaties niet goed inschatten, snel oververmoeid raken en een hele trage reactie hebben."

De preventiemedewerker denkt dat rijden onder invloed van alcohol minder normaal is dan twintig jaar geleden, maar de risico's van drugs worden volgens hem juist onderschat: "Uit onderzoek bleek vorig jaar dat ongeveer de helft van de boetes voor rijden onder invloed van drugs is. Sommige jongeren weten niet dat als ze een joint opsteken ze niet meer kunnen rijden." Ook beseffen jongeren volgens hem niet altijd hoelang verdovende middelen in hun bloed blijven zitten. "Als je zaterdagavond bepaalde drugs heb gebruikt, ben je de volgende ochtend nóg onder invloed. Daarnaast vinden sommige jongeren het heel lastig om vrienden erop aan te spreken als zij onder invloed rijden."

"Als we elkaar erop aanspreken, wordt het de norm."