Rapper moet kiezers naar stembus lokken: 'Met alleen posters lukt het niet'

Een nieuw wapen in de strijd tegen de lage opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vier jaar geleden had Helmond een van de laagste opkomstcijfers van Nederland. Daar moet volgens de politieke partij Helder Helmond verandering in komen. Ze schakelden een Helmondse muziekproducer en rapper in om de Helmonder naar de stembus te trekken. “We denken dat we mensen met dit nummer kunnen aanspreken.”

De politieke partij vond het tijd voor actie en wilde het eens over een andere boeg gooien. Ze schakelden de Helmondse muziekproducer en dj Jescow (Jessie Flu) en rapper D-Fish (Pim Wilde) om een nummer te maken. “Met alleen posters en advertenties bereiken we niet iedereen. Online is ontzettend belangrijk. We denken dat we met dit nummer veel mensen aan kunnen aanspreken en naar de stembus kunnen trekken”, legt hij uit. Vier jaar geleden ging iets meer dan 39 procent van de stemgerechtigden in Helmond naar de stembus. Een van de laagste opkomstpercentages van ons land. Alleen in Rotterdam gingen procentueel iets minder mensen naar de stembus. Het landelijk gemiddelde kwam iets boven de 50 procent uit.

“Jongeren hebben een bepaald beeld van stemmen."

“Veel mensen voelen zich te weinig aangesproken door politiek. De opkomst is al twee gemeenteraadsverkiezingen op rij erg laag in Helmond. Dan moeten we eerlijk zijn: dan doen we iets niet goed”, vertelt Willem Boetzkes van Helder Helmond.

Met het nummer ‘Helmond stemt’ wil de partij de Helmonders meer betrekken bij de lokale politiek. “We hebben gevraagd om het nummer niet te zwaar te maken, zonder straattaal. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is goed gelukt.” Rapper D-Fish, echte naam Pim Wilde, staat in het dagelijks leven als glazenwasser veel op de ladder, maar ook met beide benen midden in de Helmondse maatschappij. Als hobby schrijft hij rapteksten. "Je kunt met jouw stem het verschil maken. Het gaat echt ergens over. Helmond is een mooie stad, en onze stad wordt steeds mooier.”

"We moeten als gemeente uit die onderste top 10 kruipen."