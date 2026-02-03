Tomotto is 'verslavend lekker' op friet en straks weet jij dat ook

De zelfbedachte saus van Bosschenaar Erik van den Heuvel is zo lekker dat Remia hem in productie heeft genomen. Straks kan er niet alleen in de regio Den Bosch maar ook in de rest van Nederland een dot 'Tomotto' op de friet.

In Den Bosch en omstreken weten ze het al lang. Tomotto-saus over je friet of kroket maakt het helemaal af. In vrijwel alle friettenten is de oranje gele wat pittige saus te krijgen, maar overal is hij net anders. Remia heeft een smaaktest gedaan en die van Erik van cafetaria Bonna Fritura in Rosmalen bleek de lekkerste.

Van vader op zoon

"Wat erin zit, blijft geheim", zegt Erik met onvervalste Bossche tongval in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. "Alleen Remia kent de ingrediënten", geeft hij toe. "En nee, ik kan nu niet met pensioen als ik dat al zou willen."

Wie de saus ooit bedacht heeft, is wat schemerig. De vader van Erik gebruikte al Tomotto, maar die is al jaren geleden overleden dus kan niet meer vertellen waar de saus vandaan komt. Iedereen heeft er door de jaren heen zijn eigen 'touch' aan gegeven. "Ik heb hem wat pittiger gemaakt."

In de supermarkt

Erik is vooral trots dat zijn Tomotto als lekkerste uit de bus is gekomen. "Het doet mij wel wat dat straks overal mijn saus gebruikt wordt."

Dat overal is betrekkelijk, want alleen de horeca kan Tomotto in de groothandel kopen. "Als dat een groot succes wordt, gaat Remia het ook voor de gewone consument maken en staat Tomotto ook in de supermarkt. "De eerste geluiden zijn heel enthousiast", klinkt het hoopvol.