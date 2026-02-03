Navigatie overslaan

Lavreysen door naar halve finale sprint op EK baanwielrennen

Vandaag om 18:32 • Aangepast vandaag om 18:46
Harrie Lavreysen juicht na het winnen van het onderdeel keirin tijdens de Nederlandse Kampioenschappen baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn (foto: ANP).
Harrie Lavreysen juicht na het winnen van het onderdeel keirin tijdens de Nederlandse Kampioenschappen baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn (foto: ANP).

Harrie Lavreysen heeft zich op de Europese kampioenschappen in het Turkse Konya geplaatst voor de halve finale van het sprinttoernooi. De baanwielrenner uit Luyksgestel rekende in twee rondes af met Dominik Topinka uit Tsjechië.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

In de halve finale treft de olympisch kampioen woensdag Nikita Kiriltsev, die onder neutrale vlag uitkomt. In de andere halve finale rijdt de grote concurrent van Lavreysen op de sprint, Matthew Richardson. De Brit, die tot 2024 voor Australië uitkwam, treft in de halve eindstrijd Mateusz Rudyk uit Polen.

In de kwalificatie was Lavreysen met 9,086 seconden over 200 meter nipt langzamer dan Richardson, die 8,963 klokte. Richardson is de wereldrecordhouder op de 200 meter met vliegende start.

Zondag greep Lavreysen met zijn ploeg teamsprinters naast de winst in de eerste ronde van de kampioenschappen. De ploeg noteerde de zevende tijd (43,512) en werd uitgeschakeld door Tsjechië.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.