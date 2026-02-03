Lavreysen door naar halve finale sprint op EK baanwielrennen

Harrie Lavreysen heeft zich op de Europese kampioenschappen in het Turkse Konya geplaatst voor de halve finale van het sprinttoernooi. De baanwielrenner uit Luyksgestel rekende in twee rondes af met Dominik Topinka uit Tsjechië.

In de halve finale treft de olympisch kampioen woensdag Nikita Kiriltsev, die onder neutrale vlag uitkomt. In de andere halve finale rijdt de grote concurrent van Lavreysen op de sprint, Matthew Richardson. De Brit, die tot 2024 voor Australië uitkwam, treft in de halve eindstrijd Mateusz Rudyk uit Polen.

In de kwalificatie was Lavreysen met 9,086 seconden over 200 meter nipt langzamer dan Richardson, die 8,963 klokte. Richardson is de wereldrecordhouder op de 200 meter met vliegende start.

Zondag greep Lavreysen met zijn ploeg teamsprinters naast de winst in de eerste ronde van de kampioenschappen. De ploeg noteerde de zevende tijd (43,512) en werd uitgeschakeld door Tsjechië.