Talentvolle zussen (14 en 16) doen aan ijsklimmen, maar trainen niet op ijs

Elin (16) en Ronja van der Lee (14) maakten afgelopen weekend indruk tijdens het jeugd WK ijsklimmen in Liechtenstein. Zoals de naam al zegt is het klimmen op ijs, maar in Nederland trainen de zussen uit Kaatsheuvel op wanden van hout. “Het is niet zo dat bij onze concurrenten wel een ijsmuur in de achtertuin staat.”

IJsklimmen is in Nederland vrij onbekend. Elin van der Lee werd verliefd op de sport dankzij Mirre Wijnen uit Riel, een sportklim-teamgenoot. “Mirre was wereldkampioen ijsklimmen en wij kregen een beginnerscursus. Dat was heel vet om te doen.”

Ze was zo enthousiast dat ze er zo’n anderhalf jaar geleden voor koos om ijsklimmen te combineren met sportklimmen en boulderen (klimmen op een kortere wand waarbij je niet vastzit aan een touw, red.). Haar twee jaar jongere zus Ronja volgde vorig jaar.

Het ijsklimmen trainen de zussen in Tilburg en Utrecht. Dat moet noodgedwongen zonder ijs. Elin: “In Nederland trainen we op hout en met grepen. Wel dragen we stijgijzers met pinnen aan onze schoenen en houden we ijsbijlen vast. Bij sportklimmen zijn we gewend om alles met onze armen te doen. De bijlen verlengen de mogelijkheden, het is een extra uitdaging. En het ziet er natuurlijk gaaf uit.”

Voor de zussen was het afgelopen weekend hun eerste jeugd WK. Ze deden mee aan de twee hoofdonderdelen. De categorie lead (waarbij ze een parcours volgen en vastzitten aan een touw) was op een houten wand, maar in de categorie speed moesten ze zo snel mogelijk naar boven op een wand van ijs.

Elin: “IJs is heel glad, nogal logisch uiteraard. Maar het kan ook losschieten en er zitten scherpe punten in. Ik vertrouw hout meer dan ijs. Hoe je in hout of ijs trapt, is ook heel anders. Gelukkig konden we een week voor het WK even oefenen in Zwitserland.”

Ronja werd in de leeftijdsklasse tot 16 jaar derde in de categorie lead en negende bij speed. En dat terwijl ze de sport pas een aantal maanden doet. “Ik had nooit verwacht dat ik nu al zo hoog zou eindigen”, zegt de jongste van de zussen.

Haar oudere zus eindigde een leeftijdscategorie hoger als vijfde (lead) en zevende (speed) en daar was ze trots op. “Veel van onze concurrenten komen uit landen met winterse omstandigheden, maar het is niet zo dat die makkelijk op een ijswand kunnen trainen. Dat is nog best wel een uitdaging om er te komen en het te kunnen bekostigen. Het is geen olympische sport en de budgetten liggen over het algemeen laag.”