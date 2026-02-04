Omstreden mesthandelaar verdacht van illegale zout-dumpingen in België

De omstreden mesthandelaar Peet W. uit Baarle-Nasasau wordt ervan verdacht grote hoeveelheden industrieel zout illegaal te hebben gedumpt in de Belgische Kempen, zo meldt Follow the Money woensdag. Het zout is afval van een bedrijf in het Groningse Delfzijl, de Dutch Glycerine Refinery (DGR).

In december werd Peet W. door de rechtbank in Den Bosch al veroordeeld vanwege grootscheepse mestfraude. Hij kreeg toen een taakstraf van 900 uur en moet ruim 1,3 miljoen euro aan boetes betalen en daarbovenop één miljoen euro terugbetalen dat hij verdiend zou hebben aan de mestfraude.

Follow the Money meldt woensdag dat Belgische opsporingsdiensten eind november vorig jaar in een gerechtelijk onderzoek naar afvalfraude opgravingen uitvoerden op agrarische gronden in de grensstreek onder Tilburg. In de dorpen Ravels en Merksplas werden zware metalen, restanten van flesjes alcoholgel en grote hoeveelheden industrieel zout in de bodem aangetroffen, zo maakte het Parket van Antwerpen eind januari bekend.

De gronden behoren toe aan kalvermester Glenn D. en loonwerker Geert H., die samenwerken met mesthandelaar Peet W. uit Baarle-Nassau. Zij worden met W. van de dumping verdacht.

'Ernstige verontreiniging'

Uit de opgravingen van november blijkt volgens het parket dat er sprake is van ‘ernstige verontreiniging’ door het gedumpte afval: "Op sommige plaatsen is de verontreiniging zo sterk dat het water zelfs even zout is als zeewater. De aangetroffen stoffen in de bodem kunnen oplossen in grondwater en het water zo sterk vervuilen."

Uit controles van de Belgische inspectiediensten blijkt dat het gedumpte afval afkomstig is van de Dutch Glycerin Refinery (DGR).