‘Volksgezondheid in gevaar gebracht’: 900 uur taakstraf voor mestfraudeur
Peet W. uit Baarle-Nassau is veroordeeld tot 900 uur taakstraf vanwege zijn rol in grootschalige mestfraude. Volgens de rechtbank kwam daardoor de volksgezondheid in gevaar en is ‘niet te bepalen schade aan het milieu aangericht’. W. moet daarnaast ruim 1,3 miljoen euro aan boetes betalen en daarbovenop één miljoen euro terugbetalen dat hij verdiend zou hebben aan de mestfraude. Dat oordeelde de rechtbank Oost-Brabant donderdagmiddag.
Drie Brabantse medeverdachten hebben 140 uur taakstraf gekregen. Justitie heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar de zaak, waarbij zes bedrijven in Nederland betrokken zijn en in totaal vier Nederlandse verdachten. In België zijn ook verdachten aangehouden, die worden in hun eigen land vervolgd. De mestfabriek in Esbeek speelde een centrale rol in de mestfraude.
Volksgezondheid in gevaar
De rechtbank zegt dat het is bewezen dat de organisatie valsheid in geschrifte pleegde. Ook werden afvalstoffen van dieren niet op de goede manier verwerkt en afgevoerd. “Door het handelen van de verdachte (Peet W – redactie) is niet te bepalen schade aan het milieu aangericht en is de volksgezondheid in gevaar gebracht”, schrijft de rechtbank in het vonnis.
Volgens de rechtbank is de fraude gepleegd in een sector waarin er groot vertrouwen wordt gesteld in de bedrijven, dat ze de procedures goed doorlopen en zorgen dat afvalstoffen op een zorgvuldige manier worden verwerkt en afgevoerd. Doordat de verdachte “structureel met valse of vervalste informatie en meldingen toezichthoudende autoriteiten op het verkeerde been zette, is dit vertrouwen beschaamd. Dit rekent de rechtbank verdachte aan”, staat in de uitspraak.
Procesafspraken
Om de zaak efficiënt af te handelen, koos het Openbaar Ministerie in deze zaak voor het maken van zogeheten procesafspraken. Dat is een soort deal tussen het OM en verdachten van misdrijven, waarbij de verdachte een lagere straf krijgt. In ruil daarvoor ziet de verdachte af van een uitgebreide rechtszaak.
De rechtbank ging mee in de afspraken die zijn gemaakt en heeft W. veroordeeld tot 900 uur taakstraf, totaal 1,3 miljoen euro aan boetes en dat hij 1 miljoen moet terugbetalen dat W. verdiend zou hebben met de mestfraude. Ook heeft W. een beroepsverbod van drie jaar en moet hij meewerken aan controles van de NVWA, politie en met de reclassering.
Als daar niet aan wordt meegewerkt, moet W. alsnog de gevangenis in. Hoe lang hangt af van aan welke voorwaarden hij zich precies niet heeft gehouden. De drie medeverdachten hebben allen een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van één jaar gekregen.
