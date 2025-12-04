‘Volksgezondheid in gevaar gebracht’: 900 uur taakstraf voor mestfraudeur

Peet W. uit Baarle-Nassau is veroordeeld tot 900 uur taakstraf vanwege zijn rol in grootschalige mestfraude. Volgens de rechtbank kwam daardoor de volksgezondheid in gevaar en is ‘niet te bepalen schade aan het milieu aangericht’. W. moet daarnaast ruim 1,3 miljoen euro aan boetes betalen en daarbovenop één miljoen euro terugbetalen dat hij verdiend zou hebben aan de mestfraude. Dat oordeelde de rechtbank Oost-Brabant donderdagmiddag.



Drie Brabantse medeverdachten hebben 140 uur taakstraf gekregen. Justitie heeft vijf jaar onderzoek gedaan naar de zaak, waarbij zes bedrijven in Nederland betrokken zijn en in totaal vier Nederlandse verdachten. In België zijn ook verdachten aangehouden, die worden in hun eigen land vervolgd. De mestfabriek in Esbeek speelde een centrale rol in de mestfraude.

Volksgezondheid in gevaar

De rechtbank zegt dat het is bewezen dat de organisatie valsheid in geschrifte pleegde. Ook werden afvalstoffen van dieren niet op de goede manier verwerkt en afgevoerd. “Door het handelen van de verdachte (Peet W – redactie) is niet te bepalen schade aan het milieu aangericht en is de volksgezondheid in gevaar gebracht”, schrijft de rechtbank in het vonnis.

Volgens de rechtbank is de fraude gepleegd in een sector waarin er groot vertrouwen wordt gesteld in de bedrijven, dat ze de procedures goed doorlopen en zorgen dat afvalstoffen op een zorgvuldige manier worden verwerkt en afgevoerd. Doordat de verdachte “structureel met valse of vervalste informatie en meldingen toezichthoudende autoriteiten op het verkeerde been zette, is dit vertrouwen beschaamd. Dit rekent de rechtbank verdachte aan”, staat in de uitspraak.