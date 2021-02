Eigenaar omstreden mestfabriek Biomoer nu spil in Belgische fraudezaak

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Het Belgische Openbaar Ministerie deed donderdag invallen bij 32 mestbedrijven in de grensstreek. Een daarvan was een bedrijf in het Brabantse Esbeek. Niet zonder reden: de in Baarle-Nassau wonende eigenaar is tevens bestuurder van Fertikal, volgens Belgische media een van de twee hoofdrolspelers in een grote mestfraudezaak. De Brabander is sinds eind 2019 ook eigenaar van het omstreden Biomoer in Moerstraten, dat eerder in het nieuws kwam vanwege illegale mestopslag.

Mestfraude kan op vele manier gepleegd worden. Het kan gaan om sjoemelen met testmonsters om het stikstof- en fosfaatgehalte te manipuleren, het lozen van gevaarlijke stoffen in de natuur of gerommel met mestinstallaties om zo extra subsidie te ontvangen. Ook mest transporteren zonder dit te registreren valt onder de fraude.

Mede-bestuurder

De inval in Esbeek was aan de Notelstraat. Het mestbedrijf daar is sinds begin 2019 in handen van het Belgische Fertikal en wordt gerund door Peet Willemse uit Baarle-Nassau. Willemse is niet zomaar een werknemer, hij is tevens een van de vier bestuurders van het internationaal opererende Fertikal, dat haar thuisbasis heeft in het gebied rond de Antwerpse haven. Naast de Quirynen Groep uit grensdorp Merksplas is Fertikal een van de bedrijven waar de ogen van de Belgische justitie nu op gericht zijn.

Maar de rol van Fertikal in Brabant is groter: naast het bedrijf in Esbeek zijn de Belgen ook eigenaar van de omstreden mestfabriek Biomoer in Moerstraten, tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook dit bedrijf staat op naam van Peet Willemse, die daarmee de Brabantse activiteiten van Fertikal voor zijn rekening lijkt te nemen.

Illegale mestopslag

Biomoer is geen onbekende naam in West-Brabant. Na een jarenlange strijd met politiek en omwonenden over een geplande uitbreiding ging het mestbedrijf in 2019 failliet, om daarna overgenomen te worden door het Belgische Fertikal. Enkele maanden na de overname dreigde de gemeente met dwangsommen, omdat het bedrijf mest opsloeg in silo’s, terwijl dit volgens het bestemmingsplan niet toegestaan was. Inmiddels is de illegale mestopslag gestopt.

Voor zover bekend beperkte de invallen van donderdag zich tot Esbeek, en is Biomoer ongemoeid gelaten. In Esbeek zijn spullen in beslag genomen, elders zijn zeventien personen gearresteerd. Dat zal niet het laatste zijn wat we over de zaak horen, Belgische media spreken van een ‘grootschalige zwendel’ van ‘gigantische spelers op de internationale mestmarkt’.

Zowel Peet Willemse als Fertikal waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.