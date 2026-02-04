Breda krijgt eerste rookvrije park: 'Sociale norm aanpassen'

De gemeente Breda ontwikkelt een rookvrij park. Het Seeligpark, op het terrein van de voormalige Seeligkazerne, opent begin mei en is dan volgens de gemeente het eerste rookvrije park van Nederland.

Kroegen, sportvelden, speelplaatsen, bushaltes: het rookverbod verspreidt zich steeds verder over allerlei openbare plaatsen in Breda. Vaak gaat dat in het begin gepaard met flink wat gemor, maar na een tijdje snappen mensen het wel, zegt gezondheidswethouder Arjen van Drunen van Breda, ook de initiatiefnemer van het rookvrije park.

"Eerst hoor je: moet dat nou, dat mag ik toch zelf weten?", legt Van Drunen uit. "Dat zeiden we ook toen het in het café niet meer mocht. Daarna zeiden we dat allemaal toen het om speelplekken ging. Maar iedereen vindt het daar nu normaal."

Steeds een stapje verder

Veel mensen zien rookvrij nu juist als gastvrij, stelt Van Drunen. Hij verwacht dat het ook op een openbare plek in de buitenlucht zo zal gaan. Dus gaat Breda steeds een stapje verder. "Je wil telkens de sociale norm aanpassen", stelt hij.