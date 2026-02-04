Vrouwelijke aandacht genoeg, maar Robèrt kiest voor rust: 'Nog even niet'

Bakker en tv-persoonlijkheid Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk heeft momenteel geen haast om opnieuw te gaan daten. De Meester Patissier en Meester Boulanger, bekend van Heel Holland Bakt, liet aan Weekend weten dat hij na zijn relatiebreuk eerst weer wat rust en balans wil vinden.

Aan vrouwelijk aandacht lijkt Van Beckhoven geen gebrek te hebben. "Dat was eerder ook al het geval, haha! Maar, altijd fijn om te weten", zegt hij lachend tegen Weekend.

Robèrt en zijn voormalige partner Pirjo de Winkel besloten in mei na twintig jaar samen uit elkaar te gaan . Of hij nu alweer toe is aan een nieuwe liefde? "Nee, nog niet. Gewoon nog even rust. Laat me even met rust joh, haha! Eerst balans, dan de rest."

Nieuwe projecten in het verschiet

Hoewel hij privé nog even de tijd voor zichzelf neemt, blijft Robèrt zakelijk volop in beweging. "We zijn met leuke dingen bezig, maar daar mag ik nog niks over zeggen. Ik denk dat je schrikt als het bekend wordt", vertelt hij geheimzinnig. "Het is een samenwerking, maar die info komt vanzelf."

Rustiger aan doen zit er voor de 64-jarige meesterbakker niet in. "Néé, gas erbij! Ook ben ik al lekker druk, gisteren kwam ik bijvoorbeeld uit Parijs voor een opname."

Altijd in beweging

Fit blijven is voor Robèrt geen probleem, zegt hij. "Ik zit nooit hè. Ik loop de hele dag door. Dus elke dag haal ik makkelijk mijn stappen, dat is heel fijn. Nee, ik heb geen last van mijn rug hoor, want ik doe dit al heel mijn leven."

Toch probeert hij een goede balans te behouden tussen werk en privé. "Ik heb daar een secretaresse voor. Zij geeft dan aan: morgen even een dagje vrij. Ja, daar luister ik dan naar. Anders krijg ik op mijn donder!"

Geen zorgen over ouder worden

Ouder worden vindt Robèrt geen enkel probleem. "Ik heb er geen moeite mee, want ik voel me nog steeds fit. Of ik bang ben voor de mankementen? Dat weet je niet, maar tot die tijd probeer ik zoveel mogelijk bezig te blijven, dan heb je er denk ik minder last van."