Bakkerij De Rooij failliet: elf medewerkers Roosendaal houden hun baan

In de winkel van de failliet verklaarde Bakkerij De Rooij in winkelcentrum Tolberg in Roosendaal komt een nieuwe bakker. Bakkerij ’t Zand neemt de locatie en de medewerkers over. “Jullie worden door dezelfde dames als voorheen met evenveel liefde ontvangen”, laat de failliete 117 jaar oude familiebakkerij weten.

De nieuwe bakker hoopt dinsdag 17 februari in Roosendaal open te kunnen. "Met alle elf medewerkers die er hiervoor ook werkten", vertelt de nieuwe mede-eigenaar Steef Houweling. "Uiteraard passen we wat in het uiterlijk van de winkel aan, maar voor de rest blijft het vertrouwd."

Toegenomen kosten

Curator Fred Roger heeft het eerste voortgangsverslag gepubliceerd. "Door toegenomen kosten, waaronder in het bijzonder de kosten van energie en loon, was het niet langer mogelijk om winstgevend te produceren en te verkopen", zo luidt de conclusie.

De winkels in Rucphen, Roosendaal, Oudenbosch en Etten-Leur werden na de uitspraak van de rechtbank gesloten. Toch bakten de medewerkers in Oudenbosch nog door. Die bakker leverde brood aan verschillende zorginstellingen en bedrijven. Snel vervanging vinden, bleek eind december niet mogelijk. Daarom is besloten nog twee weken door te blijven bakken.

Rucphen, Oudenbosch, Etten-Leur

In Roosendaal zal over een paar weken weer brood te koop zijn. Over de toekomst van de vestigingen in Rucphen, Oudenbosch en Etten-Leur is nog niets bekend.