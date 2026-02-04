Gemeente geeft inwoner aan om verbouwing monument: 'Dit heeft gevolgen'

Een verbouwing van een monumentale boerderij in Hilvarenbeek is een flinke soap aan het worden. Eigenaren en gemeente liggen al tien jaar met elkaar in de clinch. Dat escaleert nu wethouder Piet Machielsen donderdag aangifte doet vanwege vernieling. De bewoners laten het er op hun beurt niet bij zitten. "Ik laat me niet op de strontkar hijsen door een wethouder."

Het draait allemaal om ‘De Groote Hoef’, een oude boerderij op het landgoed Gorp en Roovert in Hilvarenbeek. De boerderij stond op de monumentenlijst. Stond, want toen de rieten kap en de luiken verdwenen besloot de gemeente de boerderij van de lijst te halen. Smaad en laster

Dat de gemeente nu aangifte doet, moesten de eigenaren uit het nieuws vernemen. “Dit is smaad en laster”, zegt de eigenaar van de boerderij. “De wethouder doet er alles aan om ons zwart te maken.” De verantwoordelijke wethouder weigert zelf te reageren bij Omroep Brabant en verwijst door naar de afdeling communicatie. “We doen aangifte omdat er niet zorgvuldig met het monument is omgegaan”, legt een woordvoerder vervolgens uit. “We willen een duidelijk signaal afgeven: het beschadigen of aantasten van gemeentelijke monumenten is ontoelaatbaar en heeft gevolgen.” Wat ging eraan vooraf?

Het verhaal begint zo’n tien jaar geleden als ‘De Groote Hoef’ gekocht wordt. De nieuwe eigenaren weten dat ze een monument kopen en dat ze zich aan strenge regels moeten houden. Vergunningen worden afgegeven, maar de gemeente maakt daarbij fouten. De provincie moet ingrijpen en de eigenaren moeten nieuwe tekeningen maken en vergunningen opnieuw aanvragen.

Zo zag de monumentale boerderij eruit (foto: Google Maps).

“Kan gebeuren, fouten worden gemaakt”, reageert de eigenaar nuchter. Maar twee jaar geleden wordt de bouw veertien maanden lang stilgelegd door de gemeente. Onterecht, zo blijkt later bij de bezwaarcommissie.

De verbouwing was bijna klaar toen handhavers van de gemeente langskwamen. De binnenkant en het aanzien buiten zouden anders zijn geworden dan in de vergunning was bepaald. Zo zouden muren, vloeren en kozijnen zijn vervangen en het dak anders zijn. “We zouden geen rietdak meer hebben, maar dat mocht volgens de vergunning. We mochten kiezen tussen pannen, riet of een combinatie”, legt de eigenaar uit.

De monumentale boerderij na de verbouwing (foto: Noël van Hooft).