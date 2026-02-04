Efteling grijpt in: dronken medewerkers mogen niet meer blijven slapen

Het jaarlijkse carnavalsfeest voor Efteling-medewerkers staat weer voor de deur, maar dit jaar pakt het attractiepark het anders aan. Om overlast van dronken collega's te voorkomen, mogen medewerkers niet meer op het park slapen. Feestvierders moeten donderdagavond ergens anders een slaapplek vinden.

Dat wordt gevierd in het Efteling Theater, dat op hetzelfde plein ligt als het superluxe Grand Hotel. "We hebben gasten hier en die willen we een fijne overnachting bieden", vertelt een woordvoerder van het park.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Efteling strengere regels invoert voor medewerkers. Eerder verbood het park hen al TikTok-video’s te maken onder werktijd. Ook thuis filmpjes maken in werkkleding is niet meer toegestaan. Nu gaat het om het komende carnavalsfeest.

Het personeel is dit jaar daarom niet welkom in de huisjes of de hotels van het park. Andere jaren konden ze nog tegen korting op het park blijven slapen.

Overlast

Waar blijven die aangeschoten medewerkers dan? "De meesten worden opgehaald met de auto of rijden met iemand mee", zegt de woordvoeder. "Anderen hebben een slaapplek in Kaatsheuvel zelf of gaan met de fiets."

De Efteling heeft ook een oproep gedaan aan al het personeel: “Daarin hebben we gezegd rekening te houden met onze gasten, maar ook met onze buren in Kaatsheuvel.”



Nieuwswebsite Looopings wijst erop dat omwonenden in voorgaande jaren klaagden over overlast van dronken personeel. En ook de Efteling zelf was dat niet ontgaan: “We hebben vooral zelf gemerkt dat het personeel rumoerig was en dat het niet geruisloos ging als ze naar hun slaapplek gingen.”

Buurtbewoners hebben een nieuwsbrief gekregen. "We hebben extra maatregelen genomen om geluidsoverlast te voorkomen", zegt het management daarin.