Tweede Kamer steunt Brabants Q-koortscentrum, onderzoek naar financiering
De minister van Volksgezondheid moet onderzoeken hoe een Brabants behandelcentrum voor Q-koorts en long-COVID gefinancierd kan worden. De Tweede Kamer heeft daar woensdag een voorstel van de SP over aangenomen. Brabant voert al jaren een lobby voor zo'n gespecialiseerde kliniek.
Het Rijk maakte eerder 27 miljoen euro vrij voor de behandeling van en onderzoek naar long-COVID in universitaire ziekenhuizen. Brabant wilde die zorg graag in haar eigen provincie, omdat hier veel mensen met gezondheidsklachten na een Q-koorts- of corona-infectie wonen. Maar Brabant heeft geen universitaire ziekenhuizen.
Daarom nam de provincie zelf het voortouw voor het opzetten van een behandelcentrum in het Bernhoven ziekenhuis in Uden.
'Steun voor onze koers'
"We zijn heel blij dat de Tweede Kamer onze koers steunt", zegt gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Zorg. "Wij hebben eerder de vlucht naar voren genomen, omdat we het belangrijk vinden om patiënten in onze regio te blijven steunen. Het is heel goed dat dat belang landelijk wordt onderstreept."
Hoe de financiering van het behandelcentrum eruit moet komen te zien, moet blijken uit het onderzoek. De hoop van de gedeputeerde is dat de gespecialiseerde zorg vergoed wordt door zorgverzekeringen, zodat patiënten makkelijk terecht kunnen.
Jarenlange lobby
Brabant voerde jarenlang een lobby bij het Rijk om een kliniek in de provincie voor elkaar te krijgen. Met het onderzoek naar structurele financiering is die lobby nog niet voorbij, denkt Boelema. "Het onderwerp moet op de agenda blijven. Kijkend naar verwante dossiers, zoals de geitenhouderij, zal dat ook nog wel even het geval zijn."
Het voorstel om op zoek te gaan naar geld voor een Brabantse kliniek kwam van de SP en werd aangenomen met steun van de volledige oppositie. Dat betekent dat coalitiepartijen VVD, CDA en Boelema's eigen D66 tegen stemden. Volgens de gedeputeerde gaven zorgen over de kosten bij die partijen de doorslag.
Motie geitenhouderijen
De Tweede Kamer stemde woensdag ook voor een voorstel van de Partij voor de Dieren om gezondheid voorrang te geven bij nieuw beleid over de afstand tussen woningen en geitenhouderijen. Een meerderheid schaarde zich ook achter de motie van de ChristenUnie om geitenhouders die verder van de bebouwde kom en/of kwetsbare omwonenden willen verplaatsen te helpen.
De SP wilde ook dat er officiële excuses worden gemaakt voor de uitbraak van Q-koorts tussen 2007 en 2010, maar kon niet genoeg partijen overtuigen om dat te steunen.