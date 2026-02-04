Tweede Kamer steunt Brabants Q-koortscentrum, onderzoek naar financiering

De minister van Volksgezondheid moet onderzoeken hoe een Brabants behandelcentrum voor Q-koorts en long-COVID gefinancierd kan worden. De Tweede Kamer heeft daar woensdag een voorstel van de SP over aangenomen. Brabant voert al jaren een lobby voor zo'n gespecialiseerde kliniek.

Het Rijk maakte eerder 27 miljoen euro vrij voor de behandeling van en onderzoek naar long-COVID in universitaire ziekenhuizen. Brabant wilde die zorg graag in haar eigen provincie, omdat hier veel mensen met gezondheidsklachten na een Q-koorts- of corona-infectie wonen. Maar Brabant heeft geen universitaire ziekenhuizen. Daarom nam de provincie zelf het voortouw voor het opzetten van een behandelcentrum in het Bernhoven ziekenhuis in Uden. 'Steun voor onze koers'

"We zijn heel blij dat de Tweede Kamer onze koers steunt", zegt gedeputeerde Saskia Boelema (D66) van Zorg. "Wij hebben eerder de vlucht naar voren genomen, omdat we het belangrijk vinden om patiënten in onze regio te blijven steunen. Het is heel goed dat dat belang landelijk wordt onderstreept."