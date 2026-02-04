Man (28) wil seks met 17-jarige, maar rechtbank ziet te weinig bewijs

Met een advertentie op een datingsite voor homoseksuele mannen wist de politie een Bosschenaar (28) die zocht naar seks met een minderjarige in de val te laten lopen. ‘Jonge boy, nieuw, op zoek naar P (pay)’, stond er op Bullchat.com. Het profiel leek van een 17-jarige jongen, maar was in werkelijkheid van een lokagent. Toch oordeelde de rechtbank woensdag dat de man weinig verkeerd heeft gedaan en sprak hem vrij.

Justitie eiste tijdens de zitting nog een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 177 dagen tegen de man, maar die strafeis veegde de rechtbank in Den Bosch dus van tafel. En dat is een tegenvaller voor politie en justitie. De politie wil graag greep krijgen op de online wereld waar mannen jonge jongens zoeken voor seks. En in het geval van deze 28-jarige Bosschenaar ging het nog een stapje verder. Hij wilde niet alleen seks met de (fictieve) jongen van 17, maar wilde hem ook voor hem laten werken. 300 euro per uur

Op 21 juni 2023 reageerde de man op de advertentie van de lokagent op Bullchat: ‘Jonge boy, nieuw, op zoek naar P’, stond er, waarbij p staat voor pay, ofwel betaling. De man vroeg naar de gegevens van de 17-jarige en kreeg als antwoord van de agent: 17/180/70 (leeftijd, lengte en gewicht).

Al snel kwam de Bosschenaar op het idee om de jongen te ‘verhuren’ en op parkings, hotels of bij hem thuis mannen te laten ontvangen. De 17-jarige wilde 300 euro per uur verdienen en dat geld konden de twee dan verdelen, opperde de Bosschenaar. 70 procent voor de jongen en 30 procent voor hem. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren