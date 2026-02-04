Man (28) wil seks met 17-jarige, maar rechtbank ziet te weinig bewijs
Met een advertentie op een datingsite voor homoseksuele mannen wist de politie een Bosschenaar (28) die zocht naar seks met een minderjarige in de val te laten lopen. ‘Jonge boy, nieuw, op zoek naar P (pay)’, stond er op Bullchat.com. Het profiel leek van een 17-jarige jongen, maar was in werkelijkheid van een lokagent. Toch oordeelde de rechtbank woensdag dat de man weinig verkeerd heeft gedaan en sprak hem vrij.
Justitie eiste tijdens de zitting nog een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 177 dagen tegen de man, maar die strafeis veegde de rechtbank in Den Bosch dus van tafel. En dat is een tegenvaller voor politie en justitie.
De politie wil graag greep krijgen op de online wereld waar mannen jonge jongens zoeken voor seks. En in het geval van deze 28-jarige Bosschenaar ging het nog een stapje verder. Hij wilde niet alleen seks met de (fictieve) jongen van 17, maar wilde hem ook voor hem laten werken.
300 euro per uur
Op 21 juni 2023 reageerde de man op de advertentie van de lokagent op Bullchat: ‘Jonge boy, nieuw, op zoek naar P’, stond er, waarbij p staat voor pay, ofwel betaling. De man vroeg naar de gegevens van de 17-jarige en kreeg als antwoord van de agent: 17/180/70 (leeftijd, lengte en gewicht).
Al snel kwam de Bosschenaar op het idee om de jongen te ‘verhuren’ en op parkings, hotels of bij hem thuis mannen te laten ontvangen. De 17-jarige wilde 300 euro per uur verdienen en dat geld konden de twee dan verdelen, opperde de Bosschenaar. 70 procent voor de jongen en 30 procent voor hem.
Daarna spraken de mannen af om samen seks te hebben. De Bosschenaar gaf niet zijn eigen adres, maar een huisnummer van een stroomhuisje iets verderop in de straat. Hij wilde eerst maar eens zien hoe die jongen eruit zag.
Alleen een fantasie
De man zette niet door en tot een ontmoeting kwam het niet. Agenten die de man weer terug naar huis zagen gaan, pakten hem daar op.
Volgens de Bosschenaar chatte hij vooral met de jongen ‘omdat hij dat opwindend vond’ en was hij helemaal niet van plan om de 17-jarige te prostitueren of echt seks met hem te hebben. Volgens zijn advocaat was er ook helemaal niks concreet. “Geen laptop, telefoon, geen kamer of schuur, niks. Ze hebben alleen een uurtje gechat over een fantasie”, legde ze uit en ze vroeg dan ook om vrijspraak. “Het is allemaal te weinig en te vaag voor een straf.”
De rechtbank ging daarin mee en spreekt de Bosschenaar daarom vrij. Volgens het vonnis was er een ‘een gebrek aan overtuiging dat zijn opzet bij het voeren van het chatgesprek gericht was op het seksueel uitbuiten van een minderjarige’, zo is te lezen.
