Studenten: Moerdijk heeft toekomst als dorp met woningen, winkels en natuur

Moerdijk kan blijven wanneer het dorp flink onder handen zou worden genomen. Dat is de uitkomst van een studie-opdracht van studenten van Breda University of Applied Sciences. Ze deden onderzoek naar de mogelijkheden voor het behoud van het dorp. Volgens de studenten zijn veel Moerdijkers ‘berustend’ terwijl er wel degelijk mogelijkheden zijn om het dorp aantrekkelijker te maken.

"Wanneer je niks onderneemt, weet je zeker dat het dorp verdwijnt”, zegt tweedejaars student Sophie Nijsse (19) van de studierichting Built Environment van de opleiding in Breda. Samen met drie studiegenoten bedacht ze een dorpenstrategie met als inzet behoud en versterking van Moerdijk. In juni wordt besloten of het dorp definitief plaats moet maken voor industrie. Hoe en waar deze uitbreiding plaats moet vinden, laten de studenten in het midden. Ze richten zich in een aantal theoretische scenario’s vooral op de toekomst van het dorp.

"Wanneer er mensen in Moerdijk bijkomen, stijgt automatisch het voorzieningenniveau."

Zo zou er in de ogen van de studenten juist een wijk bij kunnen worden gebouwd voor mensen die op het bedrijventerrein werken. “Denk daarbij aan het voorbeeld van het personeel van AMSL dat gebruik kan maken van bedrijfswoningen. Wanneer er mensen in Moerdijk bijkomen, stijgt automatisch het voorzieningenniveau. Bovendien werken er nu al veel Moerdijkers in het industriegebied”, legt BUAS student Tijmen Schrauwen (18) uit.

Een tweede scenario is volgens de studenten het creëren van een winkelstraat in de dopskern. “Heel extreem gedacht zou je daarbij kunnen denken aan bijvoorbeeld vestigingen van grote winkelketens zoals Hema, H&M of Kruidvat. Op deze manier heeft Moerdijk aantrekkingskracht voor mensen van buitenaf”, aldus Sophie.

"Je moet zorgen dat Moerdijk weer relevant wordt.”

Tenslotte zien de studenten mogelijkheden voor de uitbreiding van natuur en recreatie rond het dorp. Ook hiermee trek je bezoekers naar Moerdijk. Tijmen: “Een dorp met alleen een woonfunctie is te beperkt. Je moet zorgen dat Moerdijk weer relevant wordt.” Een ‘milde mix’ van de drie varianten is volgens Sophie de meest logische gedachte. “Je zou een dorpskern kunnen maken met meer basisvoorzieningen zoals een bakker, een supermarkt en een cafeetje. Verder is het belangrijk dat er een goede busverbinding is naar het dorp. Alleen een buurthuis zoals nu is te weinig.”

"Wie wil er nu nog opkomen voor een plek die toch al afgeschreven is?"

De gemeente Moerdijk zal de komende jaren blijven investeren om de leefbaarheid in Moerdijk op peil te houden. Investeringen voor het behoud van het dorp zijn niet aan de orde omdat de gemeente hierin een andere keuze maakt. Wanneer Moerdijkers hun dorp overeind willen houden, zullen ze volgens Tijmen ‘het roer om moeten zetten’. “Door alleen vast te houden aan hoe het vroeger was, ga je het niet redden. Het imago van het dorp is nu al slecht. Ook door de berichtgeving in de media staat Moerdijk er niet goed op. Wie wil er nu nog opkomen voor een plek die toch al afgeschreven is? Relevantie kun je afdwingen.” Hoewel de ideeën van de studenten in de praktijk weinig kans van slagen lijken te hebben, wijst Sophie op het alternatief: "De politieke realiteit wijst natuurlijk de andere kant op maar als je niets doet, staan ze in Moerdijk bij voorbaat al met 5-0 achter.’”

Omroep Brabant volgt het hele jaar de inwoners van Moerdijk in de serie Ondertussen in Moerdijk. Bekijk deze nu via onze gratis streamingdienst Brabant+. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering.