PSV overklast sc Heerenveen en staat in halve finale KNVB Beker

De Friezen speelde met risico en durf, maar het was de thuisploeg dat de score opende. Mauro Junior brak in de 24ste minuut door op links, bediende Guus Til, waarna uiteindelijk de bal voor de voeten van de glijdende Bajraktarević kwam: 1-0. Een kleine 10 minuten later schoot de Bosnisch international op aangeven van Ismael Saibari ook de 2-0 tegen de touwen.

Sc Heerenveen had ongetwijfeld de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord geanalyseerd en wilde vroege tegengoals voorkomen. Door flink druk te zetten en aanvallend te voetballen, kreeg het na 4 minuten een goede kans. Doelman Matěj Kovář bracht redding op een schot van Jacob Trenskow.

In de rust besloot PSV-trainer Peter Bosz om Saibari te wisselen en Ryan Flamingo als verse kracht in te brengen. Jerdy Schouten, die in de eerste helft niet mocht mopperen met geel na een gemene schop, schoof door van de verdediging naar het middenveld. Sc Heerenveen bleef bij vlagen aardig voetballen, maar kwam kwaliteit tekort om het de thuisploeg echt moeilijk te maken.

Vroeg in de tweede helft was het duel al beslist. De 37-jarige Ivan Perišić kwam bij een corner hoger dan zijn directe tegenstander en kopte binnen. De 3-0 betekende niet dat PSV het wat rustiger aan ging doen. Een paar minuten later dolde rechtsback Sergiño Dest de Friese defensie en was het Paul Wanner die het laatste zetje gaf: 4-0.

Kans na kans

Daarna was het een grote speeltuin voor PSV. Het kreeg de ene na de andere kans. Zo raakte Wanner de lat, werd er een bal van de lijn gehaald en schoot Bajraktarević een penalty op de doelman. Ook de rebound van Flamingo werd gepakt door de Friese doelman.

De Eindhovense kansen werden gemist en vanuit het niets waren het de gasten die een kwartier voor tijd konden juichen. Kovar zag er niet sterk uit bij een actie van Luca Oyen en moest de 4-1 uit het doel halen.

Rentree Boadu

Het laatste kwartier gebeurde er weinig meer in het Philips Stadion. Het meest opvallende was de rentree van spits Myron Boadu, die maanden uit de roulatie was met een knieblessure. Met hem heeft Bosz er dus weer een optie bij in de voorhoede.