Grote verschillen in laadtarieven auto's: 'Kan honderden euro's schelen'

De kosten voor het opladen van elektrische auto's aan openbare laadpalen verschillen sterk per gemeente, dat meldt de ANWB op basis van eigen onderzoek. Verschillen tussen gemeentes zijn soms zo groot dat je als inwoner van de ene gemeente honderden euro’s per jaar meer betaalt dan een paar dorpen verderop.

De ANWB baseert het onderzoek op zes miljoen laadsessies van 2025 verspreid over het land. Snellaadstations zijn in het onderzoek niet meegenomen. Gemeenten bepalen zelf onder welke voorwaarden openbare laadpalen geplaatst mogen worden. De uitvoering wordt meestal uitbesteed aan commerciële partijen en vastgelegd in overeenkomsten. Samenwerking tussen gemeentes leidt tot lagere laadkosten

Veel gemeenten bundelen de krachten in een zogenoemd ‘concessiegebied’. Zo werken de meeste gemeenten in onze provincie samen, de gemiddelde laadkosten liggen in die gemeentes laag. Een paar gemeenten in Brabant doen niet mee in de samenwerking. De meeste van deze gemeenten springen eruit met veel hogere laadkosten:

Dongen: 64 cent per kWh

Waalre: 64 cent per kWh

Loon op Zand: 63 cent per kWh

Asten: 62 cent per kWh Opvallend goedkopere gemeentes zijn: Veldhoven: 33 cent per kWh

Zundert: 36 cent per kWh

Oss: 37 cent per kWh Soms wel honderden euro’s verschil in laadkosten

Automobilisten betaalden in 2025 gemiddeld 48 cent per kilowattuur (kWh) bij openbare, langzame laadpalen. Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil.

De donkerblauwe gemeentes zijn de duurste laadgemeentes (foto: ANWB).

Wil je jouw gemeente opzoeken met de exacte laadtarieven? Bekijk hier de interactieve kaart van de ANWB.