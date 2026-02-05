Grote verschillen in laadtarieven auto's: 'Kan honderden euro's schelen'
De kosten voor het opladen van elektrische auto's aan openbare laadpalen verschillen sterk per gemeente, dat meldt de ANWB op basis van eigen onderzoek. Verschillen tussen gemeentes zijn soms zo groot dat je als inwoner van de ene gemeente honderden euro’s per jaar meer betaalt dan een paar dorpen verderop.
De ANWB baseert het onderzoek op zes miljoen laadsessies van 2025 verspreid over het land. Snellaadstations zijn in het onderzoek niet meegenomen.
Gemeenten bepalen zelf onder welke voorwaarden openbare laadpalen geplaatst mogen worden. De uitvoering wordt meestal uitbesteed aan commerciële partijen en vastgelegd in overeenkomsten.
Samenwerking tussen gemeentes leidt tot lagere laadkosten
Veel gemeenten bundelen de krachten in een zogenoemd ‘concessiegebied’. Zo werken de meeste gemeenten in onze provincie samen, de gemiddelde laadkosten liggen in die gemeentes laag.
Een paar gemeenten in Brabant doen niet mee in de samenwerking. De meeste van deze gemeenten springen eruit met veel hogere laadkosten:
- Dongen: 64 cent per kWh
- Waalre: 64 cent per kWh
- Loon op Zand: 63 cent per kWh
- Asten: 62 cent per kWh
Opvallend goedkopere gemeentes zijn:
- Veldhoven: 33 cent per kWh
- Zundert: 36 cent per kWh
- Oss: 37 cent per kWh
Soms wel honderden euro’s verschil in laadkosten
Automobilisten betaalden in 2025 gemiddeld 48 cent per kilowattuur (kWh) bij openbare, langzame laadpalen. Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil.
Wil je jouw gemeente opzoeken met de exacte laadtarieven? Bekijk hier de interactieve kaart van de ANWB.
Zo bedroeg in Veldhoven het tarief gemiddeld 33 cent per kWh, terwijl in buurgemeente Waalre 65 cent per kWh werd gerekend. Voor een automobilist die jaarlijks 15.000 kilometer rijdt kan dat betekenen dat hij in sommige gemeentes honderden euro’s meer kwijt is aan laadkosten. “Simpelweg afhankelijk van de gemeente waar hij of zij woont”, aldus de ANWB.
Gemeenten hebben daarmee een grote invloed op de betaalbaarheid van elektrisch rijden voor hun eigen inwoners. Ook omdat consumenten die zijn aangewezen op publieke laadpalen vaak geen alternatief hebben. “Lage en uniforme tarieven maken de overstap naar een elektrische auto sneller rendabel en aantrekkelijk.”