Singelloop gered: ervaren organisator neemt Bredaas loopevenement over

De onzekerheid is voorbij: de Singelloop in Breda blijft bestaan. Het iconische hardloopevenement maakt een doorstart onder de vleugels van het Noord-Hollandse Le Champion, een ervaren organisator van grote loopwedstrijden. Daarmee is het voortbestaan van de Singelloop veiliggesteld.

De Singelloop is al decennialang een vaste waarde in Breda en trekt jaarlijks duizenden lopers en toeschouwers. Door de toenemende verantwoordelijkheden, strengere veiligheidseisen en druk op vrijwilligers besloot het volledige bestuur eerder te stoppen. Daarmee leek het voortbestaan van het evenement onzeker. Die zorgen zijn nu van de baan. Le Champion is geen onbekende naam in de hardloopwereld. De organisatie is al jarenlang verantwoordelijk voor grote en gevestigde evenementen zoals de NN Dam tot Damloop, de Egmond Halve Marathon en de TCS Amsterdam Marathon. Met die ervaring wil Le Champion ook in Breda zorgen voor een toekomstbestendige Singelloop.

"Het geeft vertrouwen dat het evenement, met behoud van karakter, naar een hoger niveau wordt gebracht."

De AMGEN Bredase Singelloop blijft bestaan, maar er komen wel wijzigingen. De belangrijkste is dat het evenement voortaan niet meer meer in de herfst, maar in het voorjaar wordt gehouden. De eerste editie onder de nieuwe organisator staat gepland op zondag 4 april 2027. Voorzitter Willem Butz van Stichting de Bredase Singelloop is tevreden met de overname. "We zijn erg blij dat Le Champion de Singelloop voortzet. Het is een professionele organisatie met dezelfde waarden en een sterke maatschappelijke missie. Dat geeft vertrouwen dat het evenement, met behoud van karakter, naar een volgend niveau wordt gebracht." Ook de gemeente Breda reageert positief. Wethouders Arnoud van Vliet en Eddie Förster noemen het 'erg goed nieuws' dat de Singelloop behouden blijft. "Sportevenementen zijn belangrijk voor Breda. Ze brengen mensen in beweging, verbinden en laten zien hoe levendig onze stad is. Breda is een echte hardloopstad."

"We bouwen voort op de rijke historie van de Singelloop."