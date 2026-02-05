Paard in de gang en polonaise: makelaar verkoopt huis met bijzondere foto's

Een paard in de gang, overal slingers en confetti en een schaal worstenbroodjes in de keuken: dit huis in Nuenen is niet de standaard woning die je op Funda tegenkomt. En dat is ook precies de bedoeling. Maar wat is hier aan de hand?

Het huis aan de Lavendelstraat staat nu zes weken te koop, maar veel geïnteresseerden waren er nog niet. Makelaar Kim Metselaars van Metselaars Makelaardij, de partij die het huis verkoopt, snapt wel waarom. "Het is een hartstikke leuk huis met veel potentie, maar het moet gemoderniseerd worden", vertelt ze donderdag in het radioprogramma Keigoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Soms heb je dat. De woningmarkt is geen snackbar: niet alles is meteen verkocht. Dan moet je iets gaan bedenken." Extra aandacht door AI

Stap één bij de verkoop van een huis? Zichtbaarheid, zegt Metselaars. "Daarom wilden we extra aandacht voor het huis creëren. In deze tijd kun je met AI (red. kunstmatige intelligentie) veel, vooral als het gaat om foto's bewerken. Met carnaval voor de deur dacht ik: ik ga wat foto's van het huis door ChatGPT halen."

De makelaar moest meteen denken aan het liedje Er staat een paard in de gang van André van Duin. Dus vroeg ze het AI-programma om een paard in het trappenhuis toe te voegen. Polonaise voor de deur

Ze kreeg de smaak te pakken en vroeg om meer carnavalssfeer. Zo ontstond er opeens een polonaise voor de voordeur en stond er in een versierde woonkamer een bord met de tekst 'het is hier binnen beter dan buiten'. In de achtertuin lagen drie levensgrote bloemkolen met een bordje 'eigen oogst' erbij.

De feestelijke woonkamer (foto: Metselaars Makelaardij).

Metselaars moest er erg om lachen. Ze besloot de foto's dinsdagavond - na toestemming van de huiseigenaren - op sociale media te zetten en sindsdien gaat het los. De makelaar wordt door allerlei media gebeld en in de supermarkt aangesproken op haar grap. Nog niet verkocht, maar...

Inmiddels is het huis op Funda bijna vijfduizend keer bekeken. "Deze aandacht is precies wat we wilden", zegt ze. "Het huis is nog niet verkocht, maar wordt wel veel gedeeld en bekeken. Een woning verkoopt uiteindelijk door prijs, locatie en gevoel. Dat volgt nu vanzelf." En geen zorgen: alle geïnteresseerden hebben door dat de carnavalsfoto's niet echt zijn. Op Funda zijn na de carnavalsplaatjes ook nog de échte foto's te zien. "Als mensen bellen zeggen we ook: wees niet bang, het paard blijft online. Die ga je niet echt tegenkomen."

De worstenbroodjes liggen al klaar in de keuken (foto: Metselaars Makelaardij).