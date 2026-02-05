Navigatie overslaan

Tilburger beschiet auto na conflict en wordt uren later opgepakt in Goirle

Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:12
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Een 27-jarige man uit Tilburg is woensdagnacht opgepakt nadat hij eerder die avond een auto onder vuur zou hebben genomen op het Pater van den Elsenplein in zijn woonplaats.  De politie denkt dat de schietpartij het gevolg is van een 'voorafgaand conflict'.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De 27-jarige man werd rond kwart voor vier 's nachts aangehouden in een woning in Goirle. De politie kwam de man na onderzoek op het spoor.

Schietpartij en onderzoek
Woensdagmiddag ontving de politie rond kwart voor zes de eerste melding van de schietpartij. Een auto op het plein werd meerdere keren getroffen door kogels, maar er raakte niemand gewond.

De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.