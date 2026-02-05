Advertentie
Tilburger beschiet auto na conflict en wordt uren later opgepakt in Goirle
Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:12
Een 27-jarige man uit Tilburg is woensdagnacht opgepakt nadat hij eerder die avond een auto onder vuur zou hebben genomen op het Pater van den Elsenplein in zijn woonplaats. De politie denkt dat de schietpartij het gevolg is van een 'voorafgaand conflict'.
De 27-jarige man werd rond kwart voor vier 's nachts aangehouden in een woning in Goirle. De politie kwam de man na onderzoek op het spoor.
Schietpartij en onderzoek
Woensdagmiddag ontving de politie rond kwart voor zes de eerste melding van de schietpartij. Een auto op het plein werd meerdere keren getroffen door kogels, maar er raakte niemand gewond.
De auto is in beslag genomen voor sporenonderzoek.
