Brand in de Efteling, medewerkers bouwbedrijf ademen rook in

Bij de attractie Raveleijn in de Efteling is donderdagochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Vier medewerkers van het betrokken bouwbedrijf ademden rook in.

De brand ontstond in de Efteling in de kelder van Draconicon, een onderdeel van de attractie Raveleijn dat momenteel wordt gesloopt De brandweer schaalde op naar middelbrand, maar had het vuur snel onder controle.

De vier medewerkers die rook hebben ingeademd hoefden niet naar het ziekenhuis. Rond tien uur besloot de brandweer weer te vertrekken. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden snel weer worden hervat.

Draconicon wordt gesloopt

De vijfkoppige draak Draconicon was sinds het begin van de parkshow in 2011 een blikvanger voor het park. De originele Ravelijn-voorstelling krijgt nu echter een metamorfose. In de nieuwe show die eind dit jaar in première gaat, blijven de hoofdpersonages te zien. Wél wordt er aan een nieuwe verhaallijn gewerkt en nieuwe showeffecten. Voor de mechanische draak valt het doek.



Ook levende dieren zijn geen onderdeel meer van de nieuwe show. Dierenrechtenactivisten verstoorden in het verleden de show, omdat zij tegen de brandende dekens waren waarmee de paarden op hun rug moesten galopperen.

Naast de nieuwe Ravelijn-show opent er in het themagebied van het park ook een nieuwe attractie in het najaar.

