Ravelijn-draak Efteling in stukken, Paul van Loon rouwt om eigen creatie

De vijfkoppige vuurspuwende draak Draconicon uit de Ravelijn-show in de Efteling is deze week uit elkaar gehaald. De onderdelen van de blikvanger lagen op een bouwplaats van het attractiepark. Paul van Loon, de schrijver van het verhaal, betreurt het overlijden van zijn draak.

Op TikTok zijn beelden te zien van de onderdelen van Draconicon die deze week op een bouwplaats naar de parkeerplaats van het attractiepark lagen.

"Met diepe droefenis laten wij u weten dat Draconicon helaas uit elkaar gehaald en overleden is. De vijfkoppige draak is door de Efteling ontmanteld en zijn onderdelen zijn uit het park verwijderd. Gelukkig bestaat hij nog steeds en voor altijd in het boek", schrijft de auteur uit Drunen op Facebook.

Sjaak Pruijssers (70) uit Raamsdonk, die de vuurspuwende draak bouwde, nam na de laatste voorstelling begin januari al afscheid van zijn creatie. “Draconicon had nog lang mee gekund. De Efteling wil diervriendelijk zijn, maar ze laat een gezonde draak inslapen. Er is vredig, maar veel te vroeg euthanasie toegepast", lachte hij toen.

De vijfkoppige draak was sinds het begin van de parkshow in 2011 een blikvanger voor het park. De originele Ravelijn-voorstelling krijgt een metamorfose. In de nieuwe show die eind dit jaar in première gaat, blijven de hoofdpersonages te zien. Wél wordt er aan een nieuwe verhaallijn gewerkt en nieuwe showeffecten. Voor de mechanische draak valt het doek.

Geen levende dieren

Levende dieren worden geen onderdeel meer van de nieuwe show. Dierenrechtenactivisten verstoorden in het verleden de show, omdat zij tegen de brandende dekens waren waarmee de paarden op hun rug moesten galopperen. Het park kiest vanwege hun duurzaamheidsvisie ook voor milieuvriendelijke vuureffecten in de nieuwe show.

Naast de nieuwe Ravelijn-show opent er in het themagebied van het park ook een nieuwe attractie in het najaar. In deze ronddraaiende zweefattractie kunnen bezoekers als het ware meevliegen op de vleugels van de raven. Ook wordt er een souvenirwinkel geopend in het deel van het park en wordt de horecalocatie uitgebreid.

