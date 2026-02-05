Ook nu Sligro geen tabak meer verkoopt boekt de groothandel meer winst

De Veghelse groothandel Sligro heeft in 2025 meer winst geboekt, dit ondanks het wegvallen van de tabaksverkopen. Het bedrijf zag de nettowinst vorig jaar stijgen naar 30 miljoen euro, van 24 miljoen euro in 2024. Volgens topman Koen Slippens lieten de afzetmarkten een voorzichtig herstel zien. Ook kostenbesparingen droegen bij aan de winstgroei.

In Nederland mogen supermarkten sinds juli 2024 geen tabak meer verkopen . Sligro leverde daarna nog wel tabak aan tankstations, maar sinds begin 2025 verkoopt het bedrijf helemaal geen rookwaar meer. Dat zorgde voor een omzetdaling van 267 miljoen euro in 2025. Zonder de tabaksverkopen nam de omzet vorig jaar wel met 1,7 procent toe tot bijna 2,7 miljard euro, met name door prijsstijgingen.

In Nederland was naast inflatie sprake van een beetje volumegroei, oftewel meer verkochte producten. Daarom groeide Sligro naar eigen zeggen wat harder dan de markt als geheel. In de Belgische markt was ook sprake van groei, maar die werd nog volledig door inflatie gedreven.

"Onze klanten zijn afhankelijk van consumentenbestedingen en de consument is daarin nog terughoudend", zei topman Slippens. De geopolitieke spanningen blijven volgens hem ook de komende tijd hun stempel drukken op het sentiment, de economische ontwikkeling en het consumentenvertrouwen.

Licht herstel

In de afgelopen jaren is de hoge inflatie volgens Slippens wel ingehaald door stijging van de lonen. Dat vertaalt zich volgens hem nu in toenemende bestedingen van de consument. Ook zal de afgezwakte inflatie naar verwachting de komende tijd stabiel blijven. Het lichte herstel van het aantal verkochte producten zal volgens de topman 'zeer geleidelijk' worden voortgezet.

Het jaar 2026 is ook het eerste jaar van het nieuwe meerjarenplan 2026-2030 van Sligro. Tijdens de investeerdersdag op 5 maart licht het bedrijf dat plan verder toe. Om aandeelhouders te belonen, keert Sligro ook meer dividend uit en koopt het bedrijf dit jaar voor 26 miljoen euro aan eigen aandelen in.