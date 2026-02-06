TanteLouise doet boekje open na kritiek op verkoop van De Beukenhof

Het heeft iets weg van een soap, de verkoop van voormalige woonzorgcentrum De Beukenhof in Putte zet het hele dorp en de gemeente al maanden op stelten. Elke keer neemt het verhaal een nieuwe wending. Zorgorganisatie tanteLouise is eigenaar van het pand en reageert nu uitgebreid op de kritiek die de organisatie krijgt. In een brief die vrijdag naar de burgemeester wordt gestuurd, benadrukken zij ook dat ze volgens de regels hebben gehandeld.

Terwijl dorpelingen en lokale politici vooral boos zijn over de mogelijke komst van een opvanglocatie voor (ex-)verslaafden, benadrukt tanteLouise in een brief die vrijdag naar de burgemeester wordt verstuurd dat de uiteindelijke invulling van het pand niet door hun als de verkopende partij wordt bepaald. De mogelijke koper is een investeerder die het pand uiteindelijk wil verhuren. Ook beklaagt de zorgorganisatie zich over de rol van de verantwoordelijk wethouder en de coalitiepartijen.

Wat speelt er bij Woonzorgcentrum De Beukenhof? Woonzorgcentrum De Beukenhof staat sinds 2023 leeg, nadat de bewoners moesten verhuizen omdat daar niet langer de juiste zorg kon worden geboden. Daarna werd gezocht naar een nieuwe zorgbestemming voor het pand, maar dat bleek lastig. Omdat die plannen niet van de grond kwamen, besloot eigenaar tanteLouise dat verkoop de enige optie was. Toen er een koper in beeld kwam en bekend werd dat het pand mogelijk een opvanglocatie voor (ex-)verslaafden zou worden, ontstond er onrust in het dorp. De koopovereenkomst met de investeerder is getekend maar de akte is nog niet gepasseerd bij de notaris.

Vanaf december probeerde de gemeente de verkoop tegen te houden. Volgens Dorpsplatform Putte heeft de gemeente zelfs gekeken naar een mogelijke overname, inclusief het betalen van eventuele kosten die tanteLouise zou maken bij het ontbinden van het koopcontract. Die optie werd door de zorgorganisatie afgewezen. “Wij zijn een betrouwbare partij, we hebben ons nota bene keurig aan de regels gehouden die de gemeente ons heeft opgelegd”, zegt een woordvoerder van tanteLouise.

Geen alternatief

Volgens tanteLouise hebben zij en de gemeente de afgelopen jaren veel gesproken over een nieuwe bestemming voor De Beukenhof. De wethouder beloofde de Puttense bevolking destijds ook dat het pand behouden zou blijven voor ouderenzorg.