TanteLouise doet boekje open na kritiek op verkoop van De Beukenhof
Het heeft iets weg van een soap, de verkoop van voormalige woonzorgcentrum De Beukenhof in Putte zet het hele dorp en de gemeente al maanden op stelten. Elke keer neemt het verhaal een nieuwe wending. Zorgorganisatie tanteLouise is eigenaar van het pand en reageert nu uitgebreid op de kritiek die de organisatie krijgt. In een brief die vrijdag naar de burgemeester wordt gestuurd, benadrukken zij ook dat ze volgens de regels hebben gehandeld.
Terwijl dorpelingen en lokale politici vooral boos zijn over de mogelijke komst van een opvanglocatie voor (ex-)verslaafden, benadrukt tanteLouise in een brief die vrijdag naar de burgemeester wordt verstuurd dat de uiteindelijke invulling van het pand niet door hun als de verkopende partij wordt bepaald.
De mogelijke koper is een investeerder die het pand uiteindelijk wil verhuren. Ook beklaagt de zorgorganisatie zich over de rol van de verantwoordelijk wethouder en de coalitiepartijen.
Wat speelt er bij Woonzorgcentrum De Beukenhof?
Woonzorgcentrum De Beukenhof staat sinds 2023 leeg, nadat de bewoners moesten verhuizen omdat daar niet langer de juiste zorg kon worden geboden.
Daarna werd gezocht naar een nieuwe zorgbestemming voor het pand, maar dat bleek lastig. Omdat die plannen niet van de grond kwamen, besloot eigenaar tanteLouise dat verkoop de enige optie was.
Toen er een koper in beeld kwam en bekend werd dat het pand mogelijk een opvanglocatie voor (ex-)verslaafden zou worden, ontstond er onrust in het dorp. De koopovereenkomst met de investeerder is getekend maar de akte is nog niet gepasseerd bij de notaris.
Vanaf december probeerde de gemeente de verkoop tegen te houden. Volgens Dorpsplatform Putte heeft de gemeente zelfs gekeken naar een mogelijke overname, inclusief het betalen van eventuele kosten die tanteLouise zou maken bij het ontbinden van het koopcontract. Die optie werd door de zorgorganisatie afgewezen.
“Wij zijn een betrouwbare partij, we hebben ons nota bene keurig aan de regels gehouden die de gemeente ons heeft opgelegd”, zegt een woordvoerder van tanteLouise.
Geen alternatief
Volgens tanteLouise hebben zij en de gemeente de afgelopen jaren veel gesproken over een nieuwe bestemming voor De Beukenhof. De wethouder beloofde de Puttense bevolking destijds ook dat het pand behouden zou blijven voor ouderenzorg.
TanteLouise was bereid om mee te denken over een alternatief, maar kon geen eigenaar blijven van het gebouw omdat het vanuit de overheid geen vergoeding meer kreeg.
Woningstichting Stadlander was lange tijd in de race om in het gebouw appartementen voor senioren te maken, maar haakte af toen bleek dat het financieel niet haalbaar was. Het aantal mogelijke appartementen zou te klein zijn om met sociale huur de forse investering rendabel te maken, stelt de woordvoerder.
Daarom besloot de organisatie het pand te koop te zetten. "Hierbij hebben wij alle procedures gevolgd die nodig waren. Pas daarna is er getekend", benadrukt tanteLouise.
Niet eens met feitenrelaas
Omdat de gemeenteraad wilde weten of de gemeente zijn best heeft gedaan, is door het college een feitenrelaas opgesteld. Dit is op 27 januari gepubliceerd.
De zorgorganisatie is niet onder de indruk en vooral teleurgesteld over de inhoud van dit document. "Het is verre van volledig, van de meeste overleggen zijn geen gespreksverslagen, e-mails zijn wel gemaakt maar mogelijk niet verzonden. En bij belangrijke momenten in het verkoopproces is de uitleg van de wethouders eenzijdig en ontbreekt alle context", zegt tanteLouise.
Ook stelt de woordvoerder dat de zorgorganisatie en andere betrokken partijen niet gevraagd zijn om bij te dragen aan het feitenrelaas.
Betrouwbaarheid op het spel
TanteLouise vindt dat het feitenrelaas geen feitenrelaas is, maar een door de wethouders zelf ingekleurde werkelijkheid.
"Toen ons werd gevraagd om contractbreuk te plegen hebben we dat uiteraard geweigerd. Sterker nog, we hebben de wethouder geadviseerd om de koop te laten passeren en vervolgens de koper een aanbod te doen. Dat is niet tegen de regels. Om behulpzaam te zijn hebben we zelfs diens telefoonnummer gegeven.”
'Niet met de inrichting bemoeien'
De organisatie zegt altijd transparant te zijn geweest en snapt niet waarom de wethouder alle pijlen op hun richt. “Als hij het niet eens is met de toekomstige invulling van het pand, moet hij daarover in gesprek met de nieuwe eigenaar. Als je je eigen huis verkoopt, vind je het leuk om te weten aan wie, maar je moet je vervolgens niet met inrichting bemoeien. Dat is aan de nieuwe eigenaar.”
Woensdag is er weer een gemeenteraad en zal er verder worden gepraat over De Beukenhof. Mogelijk neemt de soap dan weer een nieuwe wending.