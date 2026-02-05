Geen vervolging Custom Powders voor illegale PFAS-lozing in Helmond

Het Openbaar Ministerie gaat het bedrijf Custom Powders uit Helmond niet strafrechtelijk vervolgen voor het illegaal lozen van PFAS. In mei en juli vorig jaar deden de gemeente Helmond en het waterschap Aa en Maas aangifte van illegaal lozen van PFAS door het bedrijf. De aangifte gebeurde naar aanleiding van een uitzending van onderzoeksprogramma Zembla.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangiftes nu beoordeeld en besloten géén nieuw onderzoek te starten tegen Custom Powders. De reden hiervoor is dat het bedrijf inmiddels failliet is. "Een failliet bedrijf kan niet strafrechtelijk worden vervolgd, ook niet om eventuele schade te verhalen", zo schrijft het OM. Het OM heeft ook gekeken of een onderzoek naar de toenmalige leidinggevenden van Custom Powders mogelijk zou zijn. "Zulke onderzoeken zijn altijd ingewikkeld en kosten veel tijd, vooral als de mogelijke overtredingen lang geleden hebben plaatsgevonden, in dit geval mogelijk al vanaf 1998. Bewijs is dan moeilijk te vinden. Bovendien bevatten de aangiftes onvoldoende concrete aanwijzingen om de rol van de leidinggevenden verder te onderzoeken", stelt het OM.

De gemeente en het waterschap deden ook aangifte tegen Chemours uit Dordrecht, voor wie Custom Powders werkte. Het OM houdt hier rekening met het strafrechtelijke onderzoek dat al loopt. "Dit onderzoek, met de naam Dahlia, is al vergevorderd. Het OM vindt het belangrijk dat deze zaak zonder vertraging aan de strafrechter wordt voorgelegd. Een nieuw onderzoek zou dit proces kunnen vertragen, hetgeen het OM in dit stadium onwenselijk vindt."

"Jammer dat OM geen onderzoek gaat starten."

Volgens het OM kunnen de gemeente en het waterschap proberen hun schade vergoed te krijgen via een aparte schadevergoedingsprocedure. De grond rondom Custom Powders is vervuild met PFAS. De gemeente wil dat het wordt opgeruimd. Dat gaat 10 miljoen euro kosten, het Rijk neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening. De opruimactie zou in april dit jaar moeten beginnen, maar nog onduidelijk is hoe de vervuiling aangepakt gaat worden. Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente Helmond zegt in een reactie het 'jammer' te vinden dat het Openbaar Ministerie geen onderzoek gaat starten naar aanleiding van de aangifte. "Tegelijkertijd begrijpen we de argumenten van het Openbaar Ministerie. We beraden ons nu op welke (juridische) stappen we verder nog kunnen en willen nemen."