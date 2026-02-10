Geen polonaise voor deze Brabanders, ze haten carnaval: 'Ordinair zuipen'

Veel Brabanders kunnen niet wachten tot hét feest van het jaar weer losbarst. Nog even en dan is het zover: carnaval. Maar er zijn ook opvallend veel mensen die er juist totaal geen zin in hebben, zo blijkt uit een oproep van Omroep Brabant. Van het land ontvluchten tot er een 'schurfthekel' aan hebben: deze provinciegenoten haten carnaval. Enorm.

Een hekel aan carnaval? Dat is nog zacht uitgedrukt voor Trix uit Haghorst. "Ik ben blij dat ik binnenkort ga verhuizen naar een plaats waar ze geen carnaval vieren", zegt ze. "Helaas komt de verhuizing voor dit jaar te laat, maar ik verheug me op de komende jaren zonder dat ordinaire zuipfeest tot aan mijn voordeur." Nou, dat is duidelijk.

Jong geleerd is oud gedaan?

Ook Roland vindt 'hekel' wat te subtiel: hij heeft zijn hele leven al een 'gruwelijke schrufthekel' aan carnaval. 'Zijn hele leven' blijkt niet overdreven. Rolands moeder hield vroeger een babyboek bij, waarin ze opschreef wat er zoal gebeurde in zijn jonge leven.

Toen hij in januari 1979 negen maanden oud was, schreef ze: 'Over een maand is het carnaval en mama heeft je eerste boerenkiel met een sticker erop gekocht. Jong geleerd...Je was er heel erg kwaad op toen we hem gepast hebben, maar je zult er wel aan wennen.'

Tja, die verwachting is niet echt uitgekomen. Dus jong geleerd is oud gedaan, gaat in het geval van Roland niet op.