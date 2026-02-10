Geen polonaise voor deze Brabanders, ze haten carnaval: 'Ordinair zuipen'
Veel Brabanders kunnen niet wachten tot hét feest van het jaar weer losbarst. Nog even en dan is het zover: carnaval. Maar er zijn ook opvallend veel mensen die er juist totaal geen zin in hebben, zo blijkt uit een oproep van Omroep Brabant. Van het land ontvluchten tot er een 'schurfthekel' aan hebben: deze provinciegenoten haten carnaval. Enorm.
Een hekel aan carnaval? Dat is nog zacht uitgedrukt voor Trix uit Haghorst. "Ik ben blij dat ik binnenkort ga verhuizen naar een plaats waar ze geen carnaval vieren", zegt ze. "Helaas komt de verhuizing voor dit jaar te laat, maar ik verheug me op de komende jaren zonder dat ordinaire zuipfeest tot aan mijn voordeur." Nou, dat is duidelijk.
Jong geleerd is oud gedaan?
Ook Roland vindt 'hekel' wat te subtiel: hij heeft zijn hele leven al een 'gruwelijke schrufthekel' aan carnaval. 'Zijn hele leven' blijkt niet overdreven. Rolands moeder hield vroeger een babyboek bij, waarin ze opschreef wat er zoal gebeurde in zijn jonge leven.
Toen hij in januari 1979 negen maanden oud was, schreef ze: 'Over een maand is het carnaval en mama heeft je eerste boerenkiel met een sticker erop gekocht. Jong geleerd...Je was er heel erg kwaad op toen we hem gepast hebben, maar je zult er wel aan wennen.'
Tja, die verwachting is niet echt uitgekomen. Dus jong geleerd is oud gedaan, gaat in het geval van Roland niet op.
Lekker op vakantie
Genoeg Brabanders ontvluchten ieder jaar de provincie om maar niks van carnaval mee te hoeven mee krijgen. Jolanda bijvoorbeeld vertrekt voor de vierde keer met een vriendin uit Prinsenbeek en gaat de zon in Tenerife opzoeken. De mannen blijven thuis om het feest wél mee te pakken. Iedereen happy, volgens Jolanda.
Ook Daniëlle uit Waalwijk is al druk met haar koffers pakken. "Mij niet bellen voor die onzin", zegt ze. "Mensen die je heel het jaar niet aankijken en met carnaval ineens doen alsof ze je beste vrienden zijn? Nee, dank je feestelijk."
Binnen blijven en boodschappen bestellen
Steffie uit Veghel heeft haar plan voor komende week al klaar: ze blijft binnen, bestelt de boodschappen en mijdt de drukte. Harm uit Rosmalen vindt op zijn beurt dat fanatieke carnavalsvierders vaak 'lange tenen' hebben.
"Ik krijg ook vaak ongevraagd commentaar, onder andere omdat ik vegetariër ben en van heavy muziek hou. Maar carnaval krijg je door je strot geduwd met volop openbaar dronkenschap en uitgescholden worden als je in je normale kloffie over straat loopt in de avond. Dat doet heus niet iedereen, maar het gebeurt wel veel."
Werken tijdens het feest
Dan zijn er ook nog de niet-vierders die anderen hun feestje gunnen. Natasja is er zo een. Zij vindt de traditie mooi en gaat juist werken, zodat haar collega's kunnen feesten. "Superleuk voor de vierders, als ik maar niet mee hoef te doen", stelt ze. Ook Jeanet uit Etten-Leur gaat 'lekker' vier dagen in de wijkverpleging werken. Haar collega's profiteren daar weer van.
En natuurlijk zijn er ook nog genoeg Brabanders die juist enorm van de carnavalsperiode genieten. Of ja, grotendeels dan. Want Eric uit Wintelre heeft wel echt een hekel aan de woensdag ná carnaval.
