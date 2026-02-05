Teun maakt een mega gehaktbal van 28 kilo met kruiwagen jus: 'Trots'
Teun Horck van restaurant DIS in Veghel maakt elk jaar een mega carnavalssnack. Vorig jaar was het de mega kipcorn, het jaar daarvoor de mega bamischijf. En nu is daar de creatie van 2026: de mega gehaktbal van maar liefst 28 kilo, zwemmend in een kruiwagen met jus. "Het was wel spannend."
Hij twijfelde nog, vertelde Teun afgelopen week in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant: ging hij deze carnaval voor een mega loempia of een mega gehaktbal mét jus? De Afslag Zuid-luisteraars stemden en met 83 procent was de gehaktbal de overduidelijk winnaar.
Maar dan moest de bal wel te maken zijn, zei de horecaman toen. En nu is het dus gelukt. De Carne-Bal is klaar om te serveren. "Het was wel spannend", vertelt Teun. "Ik hoopte van tevoren maar dat-ie mooi rond zou blijven en niet uit elkaar zou vallen."
24 uur in de jus
Dat is niet gebeurd en dat komt waarschijnlijk door de tactiek. Teun heeft de gehaktmassa compact gehouden door er genoeg ei en meel doorheen te doen. “Daarna heb ik het gehakt in twee halve schalen geduwd en op elkaar gezet.”
De twee ‘bekkens’ gingen de oven in, en dat paste maar net. Het was hopen dat de twee halve blokken aan elkaar zouden hechten en dat de bal goed gaar werd. Daarna heeft de kok de bal nog 24 uur in een bak jus laten dobberen.
Nu in de vriezer
Maar goed, het is nog geen carnaval, terwijl de bal dan pas aan feestvierders in Veghel wordt uitgereikt. Daarom ligt-ie nu in de vriezer. De nacht voor het feestmaal wordt de gehaktbal ontdooid en nog een keertje in de jus gelegd. Die jus wordt twee dagen van tevoren getrokken uit kalfsbotten.
Dan wordt het wederom even spannend, want dan moet de bal van het restaurant naar de feesttent op de markt worden gebracht. "Ik ga de bal in mijn auto leggen en een hele grote pan jus meenemen", denkt Teun. "Dan rollen we ’m daar weer in de kruiwagen."
In de feesttent wordt de bal dan rond vijf uur aangesneden. De kok neemt ook broodjes en saus mee. Of hij een wereldrecord te pakken heeft? Dat weet Teun niet. "Maar ik durf wel te zeggen dat ik de grootste gehaktbal van Brabant heb gemaakt. Ik ben er trots op. Hij is echt mooi en groot geworden."
