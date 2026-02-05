Teun maakt een mega gehaktbal van 28 kilo met kruiwagen jus: 'Trots'

Teun Horck van restaurant DIS in Veghel maakt elk jaar een mega carnavalssnack. Vorig jaar was het de mega kipcorn, het jaar daarvoor de mega bamischijf. En nu is daar de creatie van 2026: de mega gehaktbal van maar liefst 28 kilo, zwemmend in een kruiwagen met jus. "Het was wel spannend."

Hij twijfelde nog, vertelde Teun afgelopen week in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant: ging hij deze carnaval voor een mega loempia of een mega gehaktbal mét jus? De Afslag Zuid-luisteraars stemden en met 83 procent was de gehaktbal de overduidelijk winnaar.

Maar dan moest de bal wel te maken zijn, zei de horecaman toen. En nu is het dus gelukt. De Carne-Bal is klaar om te serveren. "Het was wel spannend", vertelt Teun. "Ik hoopte van tevoren maar dat-ie mooi rond zou blijven en niet uit elkaar zou vallen."

24 uur in de jus

Dat is niet gebeurd en dat komt waarschijnlijk door de tactiek. Teun heeft de gehaktmassa compact gehouden door er genoeg ei en meel doorheen te doen. “Daarna heb ik het gehakt in twee halve schalen geduwd en op elkaar gezet.”