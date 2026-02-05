Prins duidelijk in Kies je Kraker Journaal: 'Zonder muziek geen carnaval'

Bij een goed carnavalsfeestje kunnen lekkere carnavalskrakers uiteraard niet ontbreken. Hossen, zingen en de polonaise. "Het hoort er bij", zegt Prins Bart XXXVII van de Pezeriken (Hilvarenbeek) in aflevering 4 van het Kies je Kraker Journaal. "Zonder muziek geen carnaval!"

De hoogheid bracht samen met zijn gevolg vandaag een bezoekje aan het hoofdkwartier van Kies je Kraker. Hij werd door juryvoorzitter Mark Versteden meteen aan het werk gezet. Er moeten namelijk stemmen worden geteld.

Jouw stem kan er uiteraard ook nog bij. De eerste ronde van de verkiezing eindigt morgen, dus als je jouw favoriet nog een steuntje in de rug wil geven, moet je nu in actie komen.

Op vrijdagmiddag om 17.11 uur blijven de bovenste 11 liedjes over. Zij gaan in de finale de strijd met elkaar aan en dan mag iedereen opnieuw stemmen.