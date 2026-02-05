Jounes L. moet 4,5 jaar de cel in voor dodelijk ongeluk in Oosterhout

De Belgische Jounes L. krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor het dodelijk ongeluk op de snelweg A27 bij Oosterhout in 2022. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag beslist.

De Audi klapte vervolgens op een grijze Volkswagen die op normale snelheid voor hem reed. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder van de Audi 226 kilometer per uur reed de seconde voor de klap. Pas een fractie voor de botsing met de Volkswagen werd het gas losgelaten en het stuur naar links getrokken.

Het ongeluk gebeurde op zondagochtend 21 augustus 2022 rond half acht 's ochtends. Jounes L. reed met hoge snelheid in een zwarte Mercedes op de A27. Hij zat dicht op een witte Audi. Het leek volgens de officier op een straatrace of een verkeersruzie.

Dodelijke klap

De Volkswagen raakte van de weg en de 30-jarige bestuurder Daniël kwam om het leven. De Audi vloog over de kop en botste uiteindelijk tegen de Mercedes. Ook de bestuurder van de Audi overleefde de klap niet.

Jounes L. overleefde het ongeluk wel, maar hij reed gelijk door. Dat terwijl zijn Mercedes aan één kant flink was beschadigd. Ondanks dat een getuige een 'explosie van brokstukken' zag, verklaarde de Belg de grijze Volkswagen niet eens gezien te hebben. "Ik was gewoon in paniek. Toen ben ik verder gaan rijden", zei hij eerder.

Gelogen

Uit onderzoek blijkt dat L. minimaal 142 kilometer per uur reed waar je op dat moment maar 100 kilometer per uur mocht rijden. Ook heeft L. later tegen de politie gelogen over zijn betrokkenheid en hij is al eerder veroordeeld voor andere verkeersfeiten.

De rechtbank weegt de houding van L. strafverzwarend mee. Daarom moet hij 4.5 jaar de gevangenis in en hij mag voor vijf jaar lang geen motorrijtuigen meer besturen.