Inval Sprang-Capelle gelinkt aan oprollen internationale drugsbende

De inval in een huis in Sprang-Capelle maandagochtend had te maken met een gevonden drugslab in België. Ook in Tilburg werd maandag een huis binnengevallen, zegt het Belgische Openbaar Ministerie (OM). In totaal werden elf personen opgepakt, waaronder twee Nederlanders.

Maandagochtend rond zes uur vielen agenten een huis binnen aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle . Op het zelfde moment gingen agenten ook een huis binnen in Tilburg. De Nederlandse politie deed dit op verzoek van het Belgische OM. Het Parket Oost-Vlaanderen deed maandagochtend in België op drie locaties onderzoek.

De invallen hebben te maken met de ontdekking van een drugslab in Assenede, een Belgisch dorpje net onder Terneuzen. In een boerderij werd daar een groot professioneel laboratorium aangetroffen. De ruimtes waren professioneel op- en uitgebouwd, met alle nodige installaties voor de productie van synthetische drugs.

Twee Nederlanders opgepakt

Maandag werden bij de vijf invallen in totaal negen mensen opgepakt in België en één in Nederland. Woensdag werd nog een Nederlander aangehouden, op basis van een Europees Aanhoudingsbevel.

Uit welke plaatsen de opgepakte Nederlanders komen wil Patrick Willocx, de baas van de Oost-Vlaamse federale politie, vanwege het nog lopende onderzoek niet zeggen. Wel zegt de federale politie met deze actie een internationale drugsbende te hebben opgerold.