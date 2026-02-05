Celstraf Somerenaar (21) voor zijn aandeel in Malieveld-rellen

Een 21-jarige man uit Someren is donderdag door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 106 dagen, waarvan 90 voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 240 uur voor zijn aandeel in de rellen op het Malieveld in Den Haag op 20 september.

De Somerenaar moest voor de politierechter verschijnen vanwege de rellen bij het anti-immigratieprotest in Den Haag. Hij werd veroordeeld voor het schoppen tegen een ME-bus en het gooien van stenen.

In december werden al twee mannen uit Helmond en Eindhoven 's nachts aangehouden door een arrestatieteam. De politie deed invallen bij de mannen thuis. De verdachte in Helmond lag op dat moment nog op bed en probeerde tevergeefs via het balkon te vluchten.

In totaal zijn nu 22 mensen veroordeeld voor hun aandeel bij de rellen op het Malieveld.