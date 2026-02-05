Lars van Berkel grossiert in Kies Je Kraker-nummers en dit is zijn geheim

Wat wordt de carnavalskraker van 2026? Massaal wordt er gestemd op Kies Je Kraker. Uit honderden inzendingen zijn 33 carnavalsliedjes door een jury geselecteerd. En wat opvalt: 15 van die 33 liedjes komen uit de studio van Lars van Berkel uit Hoeven. Wat is zijn geheim?

Vrijdag wordt de eerste schifting bekendgemaakt van Kies Je Kraker. Van de 33 nummers gaan er 11 door naar de finaleronde. Het moet wel heel raar lopen als daar geen nummer van Lars van Berkel bij zit. De muziekproducent is namelijk verantwoordelijk voor de productie van maar liefst 15 liedjes in de Kies Je Kraker-verkiezing. Veul Gère, Lamme Frans, Lanterfantje, De Tappers, Peter Selie, Johnny Purple, De Dorini's. Zo maar enkele namen van artiesten die dit jaar bij Van Berkel de studio in doken. "Ik denk dat die artiesten vooral naar mij komen voor de sound die ik de laatste jaren meer heb ontwikkeld. En misschien ook de fijne samenwerking, denk ik", vertelt Van Berkel in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

"Je probeert iedere artiest een beetje zijn eigen sound te geven."

Zoveel artiesten bij dezelfde producent. Hoe zorg je dan telkens voor een uniek nummer? "Je probeert iedere artiest een beetje zijn eigen sound te geven, maar op een gegeven moment heb je natuurlijk een eigen werkwijze en dan gaat het toch ergens een beetje op elkaar lijken", legt Van Berkel uit.

"Ik werk ook heel veel met professionele muzikanten. Zij geven ook een bepaalde sound en die kun je een opdracht meegeven. 'Het moet zo of zo ingespeeld worden. Daar wat meer trompet, daar wat meer accordeon.' Daar is altijd waar ik het verschil in probeer te maken." Van Berkel weet tijdens het produceren als enige welke kraker door welke artiest wordt gemaakt. Hij heeft zichzelf daarom een geheimhoudingsplicht opgelegd. "Ik houd mijn mond tegen iedereen dicht over wat een ander maakt. Tenzij ze in elkaars vaarwater zitten. Er wordt natuurlijk redelijk wat gecoverd", vertelt Van Berkel. "Ik had afgelopen jaar al een productie gemaakt voor iemand, en toen kwam iemand anders bij mij en die had precies hetzelfde idee. Toen zei ik: 'misschien is het handiger om dit niet te doen, want dit is er al'. Die zijn toen naar iets anders toe gegaan."

"Voor Vieze Jack zou ik nog wel eens een vette carnavalsproductie willen maken."