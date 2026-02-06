Perfect weer om naar buiten te gaan dit weekend: zon en zachte temperaturen

Hoera, het is weer lente! Nee, zover is het nog niet. Maar dit weekend gaat het weer wel al een klein beetje zo voelen. We krijgen een zonnig weekend met mogelijk dubbele cijfers.

“Het wordt perfect weer om naar buiten te gaan”, zegt Richard Schröder van Weerplaza. “Zaterdag is het droog, zonnig en zo’n elf graden. Plaatselijk kan het zelfs twaalf graden worden.”

Dat klinkt als goed nieuws, zeker nu de vrijdag nat en grijs is begonnen. “Vrijdagmiddag stijgt de temperatuur al”, zegt de weerman. “Het wordt dan acht à negen graden.”

Toch is er in het weekend ook kans op een enkele bui. “Met name in het westen van de provincie”, zegt Schröder. “Maar ook zondag wordt zonnig.”

Na het weekend is het maandag en dinsdag nog zo’n negen graden. De temperatuur zakt richting het eind van de week. Een kleine voorspelling voor carnaval kan ook al gedaan worden.

“Carnaval ziet er wisselvalliger uit”, volgens de weerman. “Maar de regen kan natuurlijk ook alleen in de nacht vallen. En dan merk je er overdag niks van.” De temperatuur zal dan rond de vijf graden zijn.