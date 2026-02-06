TU/e betaalde personeel jarenlang te weinig: 750.000 euro alsnog uitgekeerd

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft jarenlang meer dan honderd medewerkers van het Studentensportcentrum te weinig loon uitbetaald. Het is onduidelijk hoe lang dit al speelt, maar de universiteit laat weten het achterstallige loon van de afgelopen zes jaar alsnog over te schrijven. Het gaat in totaal om 750.000 euro. Opvallend: het bericht hierover stond aanvankelijk ‘verstopt’ op de website van de universiteit.

Het gaat om vergoedingen voor werk op ongebruikelijke werktijden, zoals ’s avonds en in het weekend. In totaal zijn er vijftien vaste medewerkers en negentig oproepkrachten getroffen. Die laatste groep kreeg ook een te laag basissalaris, zo laat de universiteit weten. Ook dit wordt gecompenseerd.

Rente en aanvullend bedrag

Het is onduidelijk hoe lang deze situatie precies heeft voortgeduurd. De universiteit kwam er in mei 2025 achter. De wettelijke verjaringstermijn voor dit soort zaken is vijf jaar, daarom is besloten de medewerkers te compenseren voor de periode 2020 – 2026. Naast het achterstallige salaris krijgen de meer dan honderd medewerkers van het sportcentrum ook rente over dat bedrag uitbetaald. Mensen die al voor 2020 bij de TU/e werkten krijgen daarnaast nog een aanvullende vergoeding.

‘Tekort gedaan’

"Wij betreuren deze ongewenste situatie. Gelukkig is dit aan het licht gekomen tijdens een interne audit, die ons de mogelijkheid geeft om het recht te zetten”, zegt Patrick Groothuis, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. Hij geeft aan alles snel goed te willen maken: “We begrijpen het als de betrokkenen zich tekort gedaan voelen. Dit zijn mensen die een hart hebben voor de zaak. Wij doen daarom ons uiterste best om dit zo goed mogelijk recht te zetten."

‘Verstopt’ op website

De TU/e laat weten dat het nog wel enkele maanden kan duren voordat de zaak helemaal afgehandeld is. Van sommige oud-medewerkers zegt de universiteit geen gegevens meer te hebben, deze mensen worden opgeroepen zich te melden. Dat laatste is opvallend, want het bericht over dit nieuws stond in eerste instantie ‘verstopt’ op de website van de universiteit. In het overzicht van alle nieuwsberichten was het vrijdagochtend niet terug te vinden, alleen als je op bepaalde termen zocht kon je het bericht lezen. Na vragen van Omroep Brabant staat het wel op de voorpagina. De universiteit wijt de situatie aan de technische werking van de website. "Soms duurt het wel uren voordat een bericht in het nieuwsoverzicht verschijnt", aldus een woordvoerder. Ze geeft aan de de website geen topprioriteit heeft. "Onze medewerkers zijn al veel eerder ingelicht, dat vinden we het belangrijkste."