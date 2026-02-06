Al vier Brabantse bewindslieden in nieuw kabinet, met mogelijk nog meer

Een beetje meer Brabant in Den Haag zou zeker geen kwaad kunnen. Dat was de oproep van Commissaris van de Koning Ina Adema laatst. De formerende partijen D66, VVD en CDA lijken daar gehoor aan te geven. Van de tot nu toe bekende beoogde bewindslieden zijn er vier afkomstig uit Brabant. Onder wie de nieuwe minister-president.

Toeslagenschandaal Zo blijft Sandra Palmen uit Cuijk (partijloos en voorheen NSC) staatssecretaris Herstel en Toeslagen . De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben afgesproken dat de afhandeling van het toeslagenschandaal niet mag worden vertraagd door een wisseling van bewindspersoon.

Van Rob Jetten uit Uden wisten we al dat hij de eerste Brabantse premier zou worden sinds Dries van Agt (1977-1982). Maar inmiddels is duidelijk dat meer Brabanders op het pluche belanden.

Om die reden wordt Palmen in het nieuwe kabinet niet vervangen. Volgens dat akkoord is het de bedoeling dat zij aanblijft zolang de afhandeling van het toeslagenschandaal nog loopt.

Informateur Rianne Letschert wordt minister

Oud-informateur Rianne Letschert (D66) uit Stiphout moet de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap worden. Letschert is momenteel bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Ze studeerde onder meer aan de Universiteit van Tilburg en was er ook hoogleraar.

Staatssecretaris uit Breda

Daarnaast keert de huidige staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu Thierry Aartsen (VVD) terug in het nieuwe kabinet.

De Bredanaar wordt minister van Werk en Participatie. Aartsen was eerder Kamerlid en daarvoor lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Breda.

Mogelijk komen er volgende week meer Brabantse namen uit de koker. D66 en CDA moeten hun bewindslieden nog bekendmaken. Ze zouden daarbij vooral kijken naar mensen van buiten Den Haag.