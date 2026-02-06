Honderden ASML-werknemers melden zich bij vakbond na banenverlies

ASML-medewerkers die op de schopstoel zitten na de aangekondigde ontslagronde weten de weg naar de vakbonden goed te vinden. Alleen al FNV, de grootste bond binnen het bedrijf, heeft sinds het nieuws 350 nieuwe leden geregistreerd.

Ontslaggolf maakt veel los Het laat een nieuwe dynamiek binnen het bedrijf zien. De Veldhovense chipmachinebouwer stond er financieel niet altijd sterk voor. In de beginjaren laveerde ASML voortdurend op het randje van de afgrond. Maar sinds het technologiebedrijf een snelle groei doormaakt, is er niet eerder sprake geweest van een ontslaggolf van deze omvang . Nu dat wel zo is, maakt het veel los binnen het bedrijf.

Ook vakbond CNV ziet de aanmeldingen binnenstromen sinds ASML sterke jaarcijfers én een flinke ontslagronde aankondigde. Op sociale media, zoals Reddit, spreken werknemers zich uit en worden zelfs de mogelijkheden voor een staking besproken.

Werknemers met vragen, verzoeken en nieuwe telefoonnummers melden zich massaal in de appgroep van vakbond FNV. In korte tijd is deze gegroeid naar ruim 700 deelnemers, schrijft Studio040 .

Hoewel de noodzaak om efficiënter te werken en de bureaucratie terug te dringen breed wordt erkend, zijn veel mensen toch verontwaardigd over de stap van het bestuur om 1700 banen te schrappen.

Internationals

Vooral internationale kenniswerkers worden zich bewust van hun kwetsbaarheid. Als zij hun baan verliezen en niet binnen een paar maanden een nieuwe werkgever vinden, moeten ze Nederland verlaten. Een ingrijpende verandering voor mensen die in hun thuisland hun hele hebben en houden hebben achtergelaten om in de Brainport-regio voor ASML te komen werken.

"We zijn in beginsel tegen gedwongen ontslagen. Daarbij kijken we ook naar de meest kwetsbare werknemers. Hun toekomst moet worden meegewogen bij het sluiten van eventuele regelingen", zegt Peter Reniers van FNV Metaal.

ASML laat weten de onzekere positie van internationale werknemers te erkennen. "Dat heeft zeker onze aandacht en dat willen we goed regelen in het sociaal plan", zegt een woordvoerder.

Functietitels

Ook andere zorgen komen naar boven. Zo melden sommige ingenieurs dat zij bij hun aanstelling een verkeerde functietitel hebben gekregen, waardoor ze nu mogelijk op de nominatie staan voor ontslag. Bovendien zou de personeelsafdeling van het bedrijf slecht bereikbaar zijn, waardoor deze zaken niet eenvoudig kunnen worden opgelost.

"Dat speelt bij veel grote bedrijven", zegt Arjen Huizinga van vakbond CNV. "Maar mensen zijn wat ze doen, niet wat er in de administratie staat. Dus dat zal de komende tijd allemaal op tafel moeten komen."

"We organiseren bijeenkomsten en informatiesessies over wat er gaat gebeuren. Daarbij krijgen werknemers ook de ruimte om vragen te stellen. Vaak zijn daar ook mensen van personeelszaken aanwezig", laat ASML weten. Werknemers die geen contact kunnen krijgen met personeelszaken zijn bij ASML niet bekend, maar het bedrijf ontkent niet dat de afdeling moeilijk bereikbaar is.