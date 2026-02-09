Bekend gezicht naast Jordy Graat in het Fijnfisjenie Café: 'Wij zijn fan'

Jordy Graat krijgt in het Fijnfisjenie Café hulp van nieuwe presentatoren. Een aantal bekende stamgasten neemt van zaterdag tot en met dinsdag samen met Jordy de presentatie van de gezelligste carnavalskroeg van onze provincie op zich. Eén van die nieuwe gezichten is Kees de Bever. Op zaterdag 14 februari maken Kees en Jordy er samen één groot feest van.

Kees is onder meer bekend van realitysoap De Bevers, waarin hij en zijn man John de Bever worden gevolgd. Hoewel hij zelf niet uit Brabant komt, kent Kees het Fijnfisjenie Café maar al te goed. “Ik ben geen supergrote carnavalsvierder maar het Fijnfisjenie Café vind ik echt te gek. Het staat in huize De Bevers altijd aan met carnaval, het is een soort traditie. Wij zijn fan. Natuurlijk is John er ook vaak te gast geweest.” De afgelopen twaalf jaar stond Christel de Laat naast Jordy als presentatrice van het Fijnfisjenie Café bij Omroep Brabant. Vanaf dit jaar is ze er niet meer bij, ze wil meer tijd vrijmaken voor haar familie, al viel de keuze haar zwaar.

Kees hoefde niet lang na te denken toen hem werd gevraagd één dag (mede) het gezicht van het café te worden. “Ik hou van feestjes vieren. Ik weet dat er altijd een run is op de kaarten en dat mensen er graag bij willen zijn. Natuurlijk wordt het ook spannend, maar we gaan ervoor zorgen dat de mensen die er zijn en thuis kijken het leuk hebben.”

"Hoe leuk is het als we onze huiskamer verplaatsen naar het café?"

Ervaring in presenteren heeft hij niet. “Toen De Bevers op televisie kwam, verwachtte ik dat het vooral om John zou draaien. Maar ondertussen is er zoveel op mijn pad gekomen. Zo stonden we in Ahoy, in theaters en heb ik huwelijken gesloten. Ik dacht dat ik alles gehad had en het niet meer beter kon, tot dit op m’n pad kwam. Mijn eerste keer presenteren, echt te gek en leuk.” Hij kijkt ernaar uit dat hij zelf invulling mag geven aan de dag. “Ik mag gasten uitnodigen, meedenken over wie er gaat zingen en nog veel meer. Het is niet zomaar een klusje.” Hij verklapt dat een deel van de mensen uit de De Bevers-soap ook naar het café komt. “Bij ons thuis is het altijd een zoete inval, dus hoe leuk is het als we onze huiskamer verplaatsen naar het café? Misschien zijn onze geluidsman, visagist, kapper en hondenoppas er dus wel bij”, lacht hij. Als het aan hem ligt pakt hij in ieder geval groots uit. “Natuurlijk komt John ook even langs, anders zijn de De Bevers niet compleet. Wie weet gaan we samen wel een liedje zingen.”