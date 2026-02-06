Gijzelnemer Vught kan volgens overheid niet versneld naar de tbs-kliniek

Corné H., die in de gevangenis in Vught zit omdat hij is veroordeeld voor een gijzeling in een café in Ede in 2024, krijgt geen voorrang op een tbs-opname, als het aan de overheid ligt. Zijn advocaten hadden vrijdag in een kort geding om die voorrang gevraagd, omdat Corné volgens hen niet de juiste hulp krijgt, waardoor zijn gedrag agressief en onvoorspelbaar wordt.

Noodkreet Volgens de advocaten was deze actie van Corné een schreeuw om hulp. Op dit moment zit hij te wachten op begeleiding en ervaart hij dit als uitzichtloos, wat zijn gedrag onvoorspelbaar maakt. Corné heeft autisme, PTSS en hoort stemmen.

De Staat gaat niet mee in het verzoek van de advocaten. Volgens de overheid is de situatie van Corné niet ernstiger of schrijnender dan die van anderen die wachten op een plek in een tbs-kliniek. Dat de gevangenis geen geschikte omgeving is voor Corné, bleek onder meer toen hij begin december medewerkers van de gevangenis gijzelde en bedreigde.

De gijzelnemer, vooral bekend geworden door de gijzeling in een café in Ede, kreeg cel en tbs opgelegd. Inmiddels wacht hij een jaar op een plek in een tbs-kliniek, en hebben meerdere gewelddadige incidenten plaatsgevonden. Zo heeft hij zichzelf verwond en gijzelde hij op 5 december meerdere medewerkers in Vught. Hierna is hij in afzondering geplaatst.

Geen voorrang

Er staan momenteel 273 veroordeelden te wachten op een plek in een tbs-kliniek. De Staat vindt dat Corné geen voorrang 'verdient' ten opzichte van de andere wachtenden. Ook speelt de recente gijzeling in Vught een rol: "Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten wat het met de zaak wil doen. Het kan zijn dat de uitkomst van een eventuele rechtszaak een tbs-behandeling in de weg kan zitten als die al zou zijn gestart", aldus de Staat.

De advocaten van Corné vinden het onbegrijpelijk dat politici pleiten voor meer tbs, terwijl de wachtlijsten steeds langer worden en structurele oplossingen uitblijven.

Corné zelf benadrukte tijdens de zitting dat hij geen nieuwe slachtoffers wil maken. "Ik wil dat er geen slachtoffers meer komen," zei hij tegen de rechter. Over twee weken doet de rechter schriftelijk uitspraak.