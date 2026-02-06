Bosz krijgt kaart voor vrouw van Frank Lammers: 'Moet ik me zorgen maken?'

Peter Bosz sprak vrijdag op de persconferentie over het jonge en aantrekkelijke FC Groningen, dat zondag tegen PSV speelt. Hij vertelt dat hij de tegenstander nog wil bedanken voor het gelijkspel tegen Ajax in het vorige seizoen, waardoor het kampioenschap naar Eindhoven ging. Ook kreeg Bosz een bijzonder kaartje in ontvangst van acteur Frank Lammers, bedoeld voor zijn vrouw Jolyn.

De coach kijkt met plezier naar FC Groningen: "Twee jaar geleden zaten ze nog in de KKD, nu staan ze achtste en spelen ze nog voor Europese plekken. Dat is geweldig. Wat ik helemaal leuk vind, is dat het een heel jong elftal is, veel uit eigen jeugd, en dat ze voetbal spelen dat leuk is om naar te kijken."

FC Groningen zorgde vorig seizoen voor een explosie van vreugde in het Philips Stadion door in de voorlaatste speelronde tegen Ajax in de laatste minuut de gelijkmaker te scoren. Daardoor ging het kampioenschap uiteindelijk naar Eindhoven. “Zonder Groningen was het kampioenschap niet mogelijk geweest, dus een bedankje is zeker op zijn plaats. Al is het wel wat laat”, zegt Bosz.