Championkweker krijgt boete van 60.000 euro na dood werknemer

Een champignonkwekerij in Gemert heeft een boete van 60.000 euro gekregen na een bedrijfsongeval waarbij een werknemer om het leven kwam. Eind april raakte een 36-jarige medewerker bekneld in een doekenoprolmachine. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek van de arbeidsinspectie bleek dat de machine onvoldoende beveiligd was tegen beknellingsgevaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het bedrijf ernstig tekortgeschoten in haar zorgplicht. Ook was de noodknop onvoldoende bereikbaar.

Hoe is hoogte boete bepaald?

Bij het bepalen van de boete heeft het OM verschillende factoren meegewogen. Zo waren de risico’s van het werken met deze machine bij het bedrijf bekend, maar werd daar geen actie op ondernomen. Na het ongeluk heeft het bedrijf wel maatregelen getroffen en nazorg geboden. Ook is rekening gehouden met de slechte financiële situatie van het bedrijf.

De keuze voor een boete, in plaats van de zaak aan de rechter voor te leggen, komt voort uit de wens van de nabestaanden om snel duidelijkheid te krijgen.