Islamitische organisaties: onderzoek gemeente toont structureel wantrouwen

Verschillende islamitische organisaties in Tilburg reageren verontwaardigd op het onderzoek dat de gemeente tussen 2020 en 2021 liet uitvoeren naar de lokale islamitische gemeenschap. De kwestie heeft geleid tot een ernstige vertrouwensbreuk met het gemeentebestuur. "Dit is pijnlijk bewijs van structureel wantrouwen", stellen zij in een gezamenlijk statement.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De reactie volgt op de boete van 25.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de gemeente oplegde, omdat de gemeente illegaal dossiers bijhield over mosliminwoners. Volgens de toezichthouder werden daarbij zonder wettelijke grondslag privacygevoelige gegevens verwerkt en gedeeld, 'waarmee de privacy van betrokkenen ernstig is geschonden'. Niet als partner behandeld

Volgens de Tilburgse organisaties laat het onderzoek zien dat ze niet werden gezien als gelijkwaardige partners, maar vooral als een potentieel risico. Ze vragen zich af waarom alleen zij zo zijn onderzocht en andere groepen niet. De aanleiding: zorgen over radicalisering en internationale spanningen, vinden ze geen goede reden voor dit soort acties. In het onderzoek werd precies bijgehouden wie de bestuurders waren, wie er sprak bij de organisaties en wie met wie contact had. Maar niemand van de organisaties werd daarover geïnformeerd of gevraagd om mee te denken. Voor hen voelt dit als een eenzijdige en oneerlijke aanpak.

Vertrouwen beschadigd

Het onderzoek heeft het vertrouwen tussen islamitische Tilburgers en de gemeente flink onder druk gezet. Volgens de organisaties voelt het alsof ze, ondanks hun inzet voor de stad, niet echt worden gezien als volwaardige burgers. Dat maakt samenwerken lastiger en vergroot de afstand tussen de gemeente en de gemeenschap. Meer nodig dan excuses

De gemeente heeft toegegeven dat ze fouten hebben gemaakt en het rapport is vernietigd. Maar de organisaties vinden dat dat niet genoeg is. Ze willen dat de gemeente kritisch kijkt naar hoe dit onderzoek eigenlijk is ontstaan en welke aannames daarachter zaten. Ze vragen ook een duidelijke uitleg: hoe gaat de gemeente de relatie met islamitische inwoners weer goed maken? Excuses zijn een eerste stap, maar vertrouwen terugwinnen kost meer. Dat kan alleen als de gemeente echt laat zien dat ze op een andere manier wil samenwerken, met respect, gelijkwaardigheid en partnerschap.

De Islamitische organisaties uit Tilburg die dit delen El-Feth Moskee Tilburg

Süleymaniye Moskee Tilburg

As Soennah Moskee Tilburg (Islamitische Stichting voor Cultuur en Welzijn)

Stichting islamitisch - cultureel centrum Milli Görüş Tilburg Sultanahmet

As-Sunnah Moskee - islamitisch genootschap tilburg

MET: Moslim Empowerment Tilburg

SIPO: Stichting Islamitisch Primair Onderwijs

Markaz Ummah: Stichting Somalisch Cultureel Centrum Ummah

Larache Alghad: Maatschappelijke Stichting Larache Alghad voor Ontwikkeling en Solidariteit

MSA: Muslim Students Association of Tilburg