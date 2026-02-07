Rio Hillen zegt sorry tegen teamgenoten NAC na rode kaart: 'Raakte hem vol'

NAC-Verdediger Rio Hillen is schuldbewust na zijn rode kaart in de verloren wedstrijd tegen Excelsior (0-2). Al na tien minuten kwam de 22-jarige hard in op de knie van zijn tegenstander, waarna hij kon inrukken. "Ik heb sorry gezegd tegen het team", laat de verdediger na de wedstrijd weten.

Al na tien minuten was het klaar voor de verdediger. Hillen kwam op het middenveld met gestrekt been op de knie van tegenstander Noah Naujoks terecht. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf in eerste instantie geel, maar veranderde van kleur na inmenging van de VAR. Na de rode kaart kwam NAC snel op achterstand en verloor het van Excelsior (0-2).

"Het was een domme actie van mij. Het was niet de intentie om hem te raken, maar ik raak hem vol. Uiteindelijk breng ik daardoor de ploeg in de problemen", zegt de 22-jarige verdediger van NAC over de rode kaart.

Hillen trekt dan ook het boetekleed aan. "Met gestrekt been inkomen is sowieso niet handig. Als ik de actie terugkijk, vind ik het ook een rode kaart. Ik heb ook sorry gezegd tegen het team."

Door deze rode kaart hangt er een schorsing boven het hoofd van Hillen. En dat in een periode waarin NAC directe concurrenten in de strijd tegen degradatie treft. "We gaan het zien, maar ik hoop het team snel weer te kunnen helpen."

"Ik heb het team in de steek gelaten. Het is nu even klote, maar ik moet ook door", eindigt Hillen. Op social media wordt er met een knipoog naar carnaval gekeken, nu de verdediger vrij zal zijn in deze periode: "Geen carnaval voor mij. Ik ga hard trainen."