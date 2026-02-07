Politieheli maakt ronde boven Venhorst in zoektocht naar vermiste Bart (50)

In een poging de vermiste Bart (50) uit Venhorst te vinden heeft de politie zaterdag met de helikopter een ronde gemaakt boven het dorp en de omgeving. Die leverde niets op, laat een woordvoerster weten.

Bart wordt sinds donderdagochtend vermist . Hij werd rond halfzes het laatst gezien toen hij lopend van huis vertrok. Het is niet bekend in welke richting hij ging.

De politie kijkt wel naar Bart uit, maar heeft geen agenten speciaal daarvoor de straat op gestuurd. "Daarbij is namelijk een aanknopingspunt of zoekgebied belangrijk", legt de woordvoerster uit. "Het zoekgebied is daarvoor nu nog te groot. Daarom zijn de tips met betrekking tot deze vermissing belangrijk."

Er vindt wel een buurtonderzoek plaats. In de omgeving wordt naar Bart uitgekeken en er wordt digitaal gezocht naar aanknopingspunten.

Signalement

Bart is 1,84 meter lang, is gezet en draagt een bril. Hij heeft donkerblond haar met een lichte krul, blonde wenkbrauwen en blauwe ogen. Vermoedelijk droeg hij op het moment van zijn vermissing een zwarte winterjas, een zwarte of donkerblauwe spijkerbroek en zwarte wandel- of werkschoenen.

Opvallend is dat Bart geen telefoon bij zich heeft. De politie vraagt mensen die iets weten over de vermissing om zich te melden.