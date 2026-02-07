Navigatie overslaan

Vogelgriep in Moergestel: 38.000 kalkoenen gedood, eerste containers al vol

Vandaag om 14:43 • Aangepast vandaag om 16:11
38.000 kalkoenen worden in Moergestel vergast (foto: Omroep Brabant).
In Moergestel is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met kalkoenen aan de Floraweg. Alle 38.000 vogels moeten worden afgemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen. Daar is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdagmiddag al mee begonnen.

Op het terrein heeft een grote groep ruimers zich verzameld die vanuit verschillende regio's in Nederland naar Moergestel zijn gekomen. Mensen dragen maskers en beschermende kleding.

De kalkoenen zijn verdeeld over vijf stallen op het terrein. Daar wordt koolstofdioxide  in gepompt. Daardoor verdwijnt de zuurstof en komen de kalkoenen om het leven. Volgens de NVWA is dit de meest diervriendelijke manier om de kalkoenen te doden. 

De dieren worden in containers verzameld en afgevoerd naar een destructor. De eerste containers zijn al vol.

 

 

Een kalkoenbedrijf in Moergestel is getroffen door vogelgriep (foto: Omroep Brabant).
Vervoersverbod
In de directe omgeving, binnen 3 kilometer, liggen volgens de NVWA geen andere pluimveebedrijven. Maar binnen een zone van 10 kilometer liggen achttien andere pluimveebedrijven. In dat hele gebied geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en strooisel.

Andere dieren dan vogels mogen wel vervoerd worden, mits dit volgens strikte hygiëneregels gebeurt.

De NVWA gaat onderzoeken of de afgelopen periode producten of kalkoenen van en naar deze locatie zijn vervoerd. Als daaruit blijkt dat er risico bestaat voor andere bedrijven, worden daar monsters genomen en eventuele andere aanvullende maatregelen genomen.

Vogelgriep grijpt in Nederland al maanden om zich heen. Honderdduizenden kippen en andere vogels zijn al afgemaakt.

Sinds oktober vorig jaar geldt een landelijke ophokplicht, behalve voor hobbykippen. Voor hen geldt een afschermplicht. Dat houdt onder meer in dat er geen bezoekers bij hen in de buurt mogen komen.

