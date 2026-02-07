Vogelgriep in Moergestel, 38.000 kalkoenen moeten worden afgemaakt

In Moergestel is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met kalkoenen. Alle 38.000 vogels moeten worden afgemaakt om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de directe omgeving, binnen 3 kilometer, liggen geen andere pluimveebedrijven. Maar binnen een zone van 10 kilometer liggen achttien andere pluimveebedrijven. In dat hele gebied geldt per direct een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en strooisel.

Andere dieren dan vogels mogen wel vervoerd worden, mits dit volgens strikte hygiëneregels gebeurt.

De NVWA gaat onderzoeken of de afgelopen periode producten of kalkoenen van en naar deze locatie zijn vervoerd. Als daaruit blijkt dat er risico bestaat voor andere bedrijven, worden daar monsters genomen en eventuele andere aanvullende maatregelen genomen.

Vogelgriep grijpt in Nederland al maanden om zich heen. Honderdduizenden kippen en andere vogels zijn al afgemaakt.

Sinds oktober vorig jaar geldt een landelijke ophokplicht, behalve voor hobbykippen. Voor hen geldt een afschermplicht. Dat houdt onder meer in dat er geen bezoekers bij hen in de buurt mogen komen.